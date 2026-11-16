该地块将被重新发展为特建客工宿舍

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 胜捷企业 (Centurion) 提议通过一家合资企业，以6100万新元收购位于金泉巷3号的一处永久地契工业房地产，并计划将其发展为特建客工宿舍。

这家住宿供应商于周一（11月16日）表示，其间接子公司 Westlite Dormitory (S III) 已于上周五与 Goodland Development 签订了买卖协议。

该房地产是一栋八层楼高的工业建筑，占地面积约1550.1平方米。

本次收购将通过胜捷企业的全资子公司 Centurion Dormitories 与 Macritchie Kim Chuan 之间的一家合资企业进行，双方将分别持有该合资公司51%和49%的股份。

胜捷企业需承担的收购价款约为3110万新元，将通过外部融资和内部资源的组合来提供资金。

Goodland Development 是新加坡上市公司优地集团 (Goodland Group) 的全资子公司，而优地集团也通过该合资企业，间接持有收购实体的少数股权。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

胜捷企业计划将该房地产发展为特建客工宿舍，但这需获得必要的监管批准。

此次拟议的收购符合胜捷企业在新加坡扩张其客工宿舍业务版图的战略。该交易预计不会对胜捷企业截至12月31日的财政年度的每股有形净资产或每股收益产生重大影响。

收购预计将于2027年3月31日完成，但须满足多项条件，包括完成令人满意的尽职调查和获得监管批准。

胜捷企业股价周五收盘上涨1.7%，或0.02新元，报1.23新元。