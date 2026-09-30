胜捷企业以2230万新元收购澳大利亚阿德莱德一地块

公司计划在该地块上开发一个综合用途住宿资产，该地块位于阿德莱德的零售、文化和教育中心。

收购阿德莱德的这六块地皮，是胜捷企业扩大其在澳大利亚住宿业务版图战略的一部分。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 胜捷企业 (Centurion Corporation) 于周三（9月30日）宣布，将收购位于阿德莱德的六块地皮，并计划将其开发为一个综合用途住宿项目，其中包括专门建造的学生公寓，但这须获得规划和监管部门的批准。

这六块地皮的现金对价约为2230万新元，其中10%的定金需在销售合同签订之日起七天内支付，余额将在收购完成后付清。

该物业面积为3300平方米，位于 North Terrace 199-200号和 Gawler Place 12-20号，包括地块及其上的建筑物、厂房、设备和其他资产。

这是一个地标性的市中心地块，位于阿德莱德零售、文化和教育区的中心地带。该物业从 North Terrace 延伸至 Gawler Place，连接了步行街购物中心 Rundle Mall 与多所大学、文化机构及其他设施。

此次收购符合胜捷企业扩大其在澳大利亚住宿业务版图的计划。预计该交易不会对公司2026财年的财务状况产生重大影响。

为签订销售合同，双方成立了一家名为 200 North Terrace Pty 的合资公司。胜捷企业间接持有其50%的股份，另外一半由胜捷企业的控股股东兼董事会联席主席 Han Seng Juan 和 David Loh 持有。

胜捷企业将为其在合资公司中的股份支付约1120万新元。这笔现金对价将由内部资源提供资金。

销售合同预计将于12月24日完成，最迟不晚于2027年3月31日。

周三，胜捷企业股价收盘下跌1.4%，即0.02新元，报1.40新元。