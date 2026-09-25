胜捷企业将以4640万美元收购香港仁和大厦
该公司计划在收购完成后对大楼进行分阶段翻新
- 仁和大厦竣工于2000年，包含42个公寓单位和9个商业单位。 图片来源：谷歌街景
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 胜捷企业 (Centurion Corporation) 周五（9月25日）通过交易所公告宣布，已达成一项买卖协议，将以3.64亿港元（约合4640万美元）收购位于香港北角的仁和大厦。
这项对26层高商住两用物业的收购，将通过与胜捷企业控股股东Centurion Properties组成的一家50:50合资企业进行。
该物业从业主独立第三方Chase Harvest Development手中购得。
仁和大厦竣工于2000年，包含42个公寓单位和9个商业单位。
该地块位于渣华道和糖水道的交界处，占地约3426平方英尺（sq ft），总建筑面积约为34286平方英尺。
其中，约26070平方英尺为住宅用途，其余8216平方英尺为非住宅商业空间。
该地块持有政府租契，租期为75年，自1921年9月5日起算，并可再续租75年。
胜捷企业表示，收购完成后，计划对公寓单位进行分阶段的增补和改造工程，并将其作为“优质租赁住所”出租。
该物业的商业空间位于底层至二楼，预计在收购完成后即可贡献租金收入。这九个单位目前由多家运营商承租，包括餐饮店、药店、电信公司、兽医服务和一家便利店。
胜捷企业首席执行官 Kong Chee Min 指出，公司对在香港的扩张采取了“审慎的方式”。
他表示：“相对于资产的潜在价值，此次的买入价具有吸引力，并且在我们对住宅楼层进行增值工程期间，该物业能为我们提供稳定的经常性收入基础。我们将继续根据个别项目的具体情况，评估在这座城市的投资机会。”
该收购计划于2026年11月28日完成，资金将来自内部资源和外部融资的组合。
此次拟议的收购预计不会对公司截至2026年12月31日财年的每股综合有形净资产或每股收益产生任何重大影响。
在消息公布前，胜捷企业股价周五收盘报1.48新元，无起落。
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