因股价大涨、收益率吸引力下降，CGS国际下调华侨银行评级但上调目标价

BROKERS’ TAKE

该券商指出，该行股价大幅上涨后上行空间有限，且股息收益率吸引力下降。

报告发布时，华侨银行的交易价格为28.69新元，新的目标价意味着有1%的下行空间。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】CGS国际（CGS International, CGSI）在周二（7月21日）发布的研究报告中，将 华侨银行 (OCBC) 的评级下调至“持有”，理由是该银行股价大幅上涨后上行空间有限，且与新加坡同业银行相比，其股息收益率吸引力相对较低。

尽管下调了评级，CGS国际分析师 Tay Wee Kuang 和 Tan Jie Hui 仍将该股的目标价从26新元上调至28.40新元。他们以宏观经济状况趋于稳定为由，将市场风险保费假设从6%下调至5.5%。此举将该股的股权成本从之前的8.4%降至7.8%。

然而，报告发布时华侨银行的交易价格为28.69新元，这意味着新的目标价存在1%的下行空间。

CGS国际指出：“鉴于其股价自6月以来已上涨约19.1%，我们认为华侨银行只有在展现出更好的股本回报率（return-on-equity, ROE）扩张后，其估值才会进一步重估。”

该券商预计，在完成并整合汇丰印尼（HSBC Indonesia）的财富管理业务后，华侨银行的股本回报率扩张要到2028财年才会显现。管理层计划在2027财年中期完成这项整合工作。

此外，CGS国际指出，随着华侨银行将在2026财年底前完成其资本返还计划，该银行将恢复至标准的50%核心股息派息率。

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这相当于2027财年的预估股息收益率约为3.2%，落后于本地同业。 星展银行 (DBS) 的该数据约为4.8%，而 大华银行 (UOB) 约为4.5%。

CGS国际预计，华侨银行2026财年第二季度的净利润将为19.3亿新元，同比增长6.4%，环比下降2.1%。

分析师预测，第二季度营收为38.3亿新元，将同比增长8.1%，环比增长0.1%。

CGS国际将其2026财年至2028财年的每股盈利预测上调了2.1%，因为它认为“华侨银行的财富管理与保险业务之间存在实现协同效应的空间”。

财富管理费预计将同比增长43.4%至4亿新元，资产质量预计将保持稳定，信贷成本与上一季度持平，稳定在23个基点。

可能影响未来走势的因素

分析师概述了几个可能影响该银行前景的关键因素。

上行风险包括美国联邦储备局（美联储）可能加息，这或将推高新加坡隔夜平均利率并扩大利净息差。

他们还指出，其他上行风险包括：将资本从收益率较低的流动资产中重新配置所带来的更强劲的贷款增长，以及高股本回报率的财富管理业务获得加速的净新资金流入。

相反，下行风险则包括：汇丰印尼财富业务的整合成本高于预期、宏观经济衰退导致拨备增加，以及与同业相比财富资金流入放缓。

在CGS国际此次下调评级之前，花旗集团（Citi）上周已将另一家本地银行——大华银行——列入为期30天的负面催化剂观察名单。

新加坡三大本地银行的股价在7月初曾飙升至创纪录水平，助推海峡时报指数创下新高。

但是，花旗集团上周五表示，市场在消化大华银行资产质量好转的预期方面“过于乐观”。