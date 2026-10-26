尽管2026财年派息创纪录，CGS International与华侨银行仍下调星狮地产信托目标价

BROKERS’ TAKE

星狮地产信托单位价格于10月23日触及8月以来最高水平；尽管面临短期阻力，券商仍持积极看法。

Jefferies表示，出售白沙购物中心 (White Sands) 的所得款项将把星狮地产信托的负债率降至36.8%。 图片来源：FRASERS PROPERTY

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】CGS International (CGSI) 和华侨银行集团研究 (OCBC Group Research) 已下调对 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) (FCT) 的目标价。

此前，该房地产投资信托 (Reit) 公布了创纪录的全年每单位派息 (DPU)，其单位价格也攀升至8月以来的最高水平。

在截至9月30日的财年中，FCT公布的每单位派息为0.1235新元，同比增长2%。这一业绩基本符合市场预期，得益于稳健的内生租金增长以及纳福城南翼 (Northpoint City South Wing) 的全年贡献。

该信托的单位价格在周五（10月23日）盘中一度触及2.20新元的高点，为8月底以来的最高水平，最终收于2.18新元，上涨0.07新元，涨幅为3.3%。此前，该股的单位价格自4月以来持续下跌。

各券商一致对这家邻里购物中心业主保持积极看法，维持其“买入”评级。

然而，由于分析师们权衡了即将进行的资产提升计划 (AEIs)、潜在的跨境零售竞争以及更高的利率预期，他们对估值的评估有所不同。

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CGSI于周五将其目标价从2.86新元下调至2.51新元，但维持其“增持”建议。

该券商将其股权成本假设从6.3%上调至6.9%，以反映对利率走高的预期，并维持对该信托核心盈利的预测不变。

调整后的目标价意味着，相较于FCT周四2.11新元的收盘价，仍有约19%的上涨空间。

CGSI指出，FCT的2026财年每单位派息略低于其0.1244新元的预测。尽管如此，全年净房地产收入同比增长15.7%，这得益于6.6%的正租金复归率以及其零售投资组合接近饱和的出租率。

同样，华侨银行集团研究将FCT的公允价值估算从2.43新元下调至2.24新元，并维持“买入”评级。

在周四的一份报告中，华侨银行分析师 Andy Wong 将此次下调主要归因于无风险利率假设的提高，该假设从2.25%上调至2.65%。

华侨银行还将2027财年的每单位派息预测下调了0.2%，以反映更高的借贷成本假设，但这一下调被合资企业更强劲的贡献所部分抵消。

尽管如此，Wong表示，在不确定的宏观经济环境下，该房产信托的防御性邻里购物中心投资组合仍然处于有利地位，稳定的客流量和对必需品及服务的经常性消费为其提供了支持。

资产升级支撑增长

CGSI对FCT在NEX购物中心和长堤坊 (Causeway Point) 的资产提升计划 (AEIs) 保持积极看法，预计这些计划将带来至少7%的投资回报率。

但该券商提醒，提升工程可能会暂时中断租金收入，不过2027财年约5%的租金复归率可能有助于抵消这一影响。

分析师 Tabitha Foo 在周五的一份报告中写道，星展集团研究 (DBS Group Research) 同样维持其“买入”评级和2.50新元的目标价不变，尽管它将2027财年的每单位派息预测从0.1266新元下调至0.1241新元。

她预计2027财年将是一个“过渡年”，届时新山-新加坡快捷交通系统 (RTS) 连线将开通，这恰逢NEX购物中心和长堤坊进行重大提升工程。

尽管如此，星展银行预测，FCT计划在2027财年发放的760万新元留存可分配收入将继续支持近期的派息。

该券商预计，2028财年的每单位派息将逐步回升至0.1250新元，这意味着远期派息收益率约为6%，它认为这“具有吸引力”。

星展银行还认为，FCT收购NEX购物中心和水滨坊 (Waterway Point) 的额外股份，有望带来18亿新元的增长空间。

零售消费外流引担忧

Jefferies同样维持其“买入”评级和2.55新元的目标价，但它指出，零售市场状况疲软以及提升工程带来的干扰是主要的短期风险。

在周四的一份报告中，Jefferies的分析师 Geraldine Wong 和 Wilson Ng 警告称，随着新柔捷运系统连线的开通，新加坡的零售增长可能在2027年放缓。他们预计这将导致跨境零售额流失增加约3%至4%。

他们补充说，这一影响可能与SG60政府消费券的逐步退场同时发生，从而进一步拖累租户的销售增长。

尽管如此，该券商预计FCT更强健的资产负债表以及提升工程的逐步完成将支持中期派息。

它指出，出售白沙购物中心 (White Sands) 的所得款项将使FCT的负债率降至36.8%，从而在为期两年的提升周期中为其提供更大的财务灵活性。