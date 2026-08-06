银河-联昌国际证券新加坡推出首只追踪新交所中小盘股的主动型ETF

预计将于9月3日在主板上市

CGSI新加坡资产管理部集团主管 James Ong 表示，该ETF让投资者能够将投资范围扩大到本地蓝筹股之外。 图片来源：CGSI SECURITIES SINGAPORE

【新加坡】银河-联昌国际证券新加坡 (CGS International (CGSI) Securities Singapore) 正在推出首只追踪新加坡交易所 (SGX) 中小盘股表现的主动型交易所交易基金 (ETF)。

该基金名为银河-联昌富国新加坡未来50主动型ETF (CGS Fullgoal Singapore Next 50 Active ETF)，以iEdge新加坡未来50指数为基准。该指数追踪的是在新加坡交易所主板上市、市值排名在最大的30只股票之外的后50家公司的表现。

该基金投资组合中至少80%将投资于未来50指数的成分股，而最多20%可投资于更广泛的新加坡股票市场，其中可包括海峡时报指数 (STI) 中的其他上市公司。

该ETF预计将于9月3日在新交所主板上市，股票代码为Q50。首次发售期于周四（8月6日）开始，至8月26日结束，发行价为每股1新元。

对蓝筹股海峡时报指数的补充

CGSI新加坡资产管理部集团主管 James Ong 表示，银河-联昌富国新加坡未来50 ETF为投资者提供了一种在新加坡蓝筹股指数之外分散投资的方式。

Ong 在该基金推出前向《商业时报》(The Business Times) 表示：“（通过投资）未来50指数中的单个股票，波动率水平约为30%。然而，在一个未来50指数的投资组合中，投资组合的波动率则降至12%。”

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该基金的投资组合包含30至50只股票，并每月进行一次再平衡。

该投资组合采用主动管理模式，其成分股根据估值、增长、市场、盈利惊喜、分析师情绪和盈利质量等因素进行评分和排名。

Ong 表示，银河-联昌富国新加坡未来50主动型ETF帮助投资者覆盖“新加坡经济的方方面面”。

他补充道：“我们将这只ETF视为完善新加坡投资组合中海峡时报指数系列的一环……它能让投资者通过单笔交易，更贴近（新交所）蓝筹股以外的50家公司，以及在海峡时报指数中代表性不足的行业。”

自股市发展计划 (Equity Market Development Programme) 于2025年11月开始部署资金以来，新加坡的中小盘股受到了提振。

科技、医疗保健与房地产投资信托

截至7月30日，房地产投资信托 (Reits) 在该ETF中占比最大，为36.7%。

吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust) 、 城市酒店信托 (CDL Hospitality Trusts) 、 升禧环球房地产投资信托 (Starhill Global Reit) 和 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust) 均是该投资组合的前15大持仓之一。

Ong 表示，除了房地产投资信托，该基金还将让投资者有机会接触新加坡的科技股和消费股。

他指出：“未来50指数中近20%的成分股分配给了医疗保健和科技股，而相比之下，海峡时报指数中科技行业的权重不足1%。”

该指数中的主要科技股包括 UMS Integration 、 Frencken Group 和 AEM 。

莱佛士医疗集团 (Raffles Medical Group) 和镇痛品牌 虎豹企业 (Haw Par) 构成了该指数的医疗保健权重。

然而，为了再平衡，该投资组合仍可以有约20%权重的“脱离基准的叠加配置”，即通过投资海峡时报指数成分股，如 吉宝企业 (Keppel) 、 星展集团 (DBS) 和 威创集团 (Venture) 等。

主动型ETF的价值

Ong 指出，未来50指数的回报离散度可能高达200%。

他补充说，如此显著的离散水平因此需要通过主动配置仓位，来捕捉具有强劲估值信号的投资机会。

他指出，为此，将ETF投资组合的20%分配给未来50指数成分股以外的股票，能给予基金经理更大的灵活性，以减少对可能拖累业绩表现的股票的敞口。

他表示，这也能增加对新交所市值排名前50的公司中表现更佳的公司的持仓。

富国资产管理（香港）有限公司 (Fullgoal Asset Management (Hong Kong)) 是该主动型ETF的投资顾问。

截至2025年12月31日，其母公司富国基金管理有限公司 (Fullgoal Fund Management) 管理的资产规模达8885亿元人民币（合1320亿美元），涵盖422只公募基金（不包括货币市场基金）。