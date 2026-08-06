The Business Times
business-time-50

银河-联昌国际证券新加坡推出首只追踪新交所中小盘股的主动型ETF

预计将于9月3日在主板上市

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 6, 2026 · 09:00 AM
    • CGSI新加坡资产管理部集团主管 James Ong 表示，该ETF让投资者能够将投资范围扩大到本地蓝筹股之外。
    • CGSI新加坡资产管理部集团主管 James Ong 表示，该ETF让投资者能够将投资范围扩大到本地蓝筹股之外。 图片来源：CGSI SECURITIES SINGAPORE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】银河-联昌国际证券新加坡 (CGS International (CGSI) Securities Singapore) 正在推出首只追踪新加坡交易所 (SGX) 中小盘股表现的主动型交易所交易基金 (ETF)。

    该基金名为银河-联昌富国新加坡未来50主动型ETF (CGS Fullgoal Singapore Next 50 Active ETF)，以iEdge新加坡未来50指数为基准。该指数追踪的是在新加坡交易所主板上市、市值排名在最大的30只股票之外的后50家公司的表现。

    该基金投资组合中至少80%将投资于未来50指数的成分股，而最多20%可投资于更广泛的新加坡股票市场，其中可包括海峡时报指数 (STI) 中的其他上市公司。

    该ETF预计将于9月3日在新交所主板上市，股票代码为Q50。首次发售期于周四（8月6日）开始，至8月26日结束，发行价为每股1新元。

    对蓝筹股海峡时报指数的补充

    CGSI新加坡资产管理部集团主管 James Ong 表示，银河-联昌富国新加坡未来50 ETF为投资者提供了一种在新加坡蓝筹股指数之外分散投资的方式。

    Ong 在该基金推出前向《商业时报》(The Business Times) 表示：“（通过投资）未来50指数中的单个股票，波动率水平约为30%。然而，在一个未来50指数的投资组合中，投资组合的波动率则降至12%。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    该基金的投资组合包含30至50只股票，并每月进行一次再平衡。

    该投资组合采用主动管理模式，其成分股根据估值、增长、市场、盈利惊喜、分析师情绪和盈利质量等因素进行评分和排名。

    Ong 表示，银河-联昌富国新加坡未来50主动型ETF帮助投资者覆盖“新加坡经济的方方面面”。

    他补充道：“我们将这只ETF视为完善新加坡投资组合中海峡时报指数系列的一环……它能让投资者通过单笔交易，更贴近（新交所）蓝筹股以外的50家公司，以及在海峡时报指数中代表性不足的行业。”

    股市发展计划 (Equity Market Development Programme) 于2025年11月开始部署资金以来，新加坡的中小盘股受到了提振。

    科技、医疗保健与房地产投资信托

    截至7月30日，房地产投资信托 (Reits) 在该ETF中占比最大，为36.7%。

    吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust) 城市酒店信托 (CDL Hospitality Trusts) 升禧环球房地产投资信托 (Starhill Global Reit) 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust) 均是该投资组合的前15大持仓之一。

    Ong 表示，除了房地产投资信托，该基金还将让投资者有机会接触新加坡的科技股和消费股。

    他指出：“未来50指数中近20%的成分股分配给了医疗保健和科技股，而相比之下，海峡时报指数中科技行业的权重不足1%。”

    该指数中的主要科技股包括 UMS Integration Frencken Group AEM

    莱佛士医疗集团 (Raffles Medical Group) 和镇痛品牌 虎豹企业 (Haw Par) 构成了该指数的医疗保健权重。

    然而，为了再平衡，该投资组合仍可以有约20%权重的“脱离基准的叠加配置”，即通过投资海峡时报指数成分股，如 吉宝企业 (Keppel) 星展集团 (DBS) 威创集团 (Venture) 等。

    主动型ETF的价值

    Ong 指出，未来50指数的回报离散度可能高达200%。

    他补充说，如此显著的离散水平因此需要通过主动配置仓位，来捕捉具有强劲估值信号的投资机会。

    他指出，为此，将ETF投资组合的20%分配给未来50指数成分股以外的股票，能给予基金经理更大的灵活性，以减少对可能拖累业绩表现的股票的敞口。

    他表示，这也能增加对新交所市值排名前50的公司中表现更佳的公司的持仓。

    富国资产管理（香港）有限公司 (Fullgoal Asset Management (Hong Kong)) 是该主动型ETF的投资顾问。

    截至2025年12月31日，其母公司富国基金管理有限公司 (Fullgoal Fund Management) 管理的资产规模达8885亿元人民币（合1320亿美元），涵盖422只公募基金（不包括货币市场基金）。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    ETF

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    For the commercial book, total income was up 6% on the year at S$5.62 billion.

    DBS Q2 net profit rises 9% to record S$3.08 billion as wealth fees surge

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Clas will acquire the asset at a 4.1% earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation yield on an FY2025 pro forma basis.

    CapitaLand Ascott Trust to acquire Coliwoo Midtown for S$134 million

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More