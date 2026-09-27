胜科海事股票回购分享计划规模翻倍，多位主席增持股份

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董事或首席执行官申报了23宗收购和2宗脱售，而主要股东则记录了14宗收购和1宗脱售

9月22日，胜科海事 (Seatrium) 设立了一项新的2亿新元股票回购分享计划，规模是此前已于9月1日全额用完的1亿新元计划的两倍。 图片来源：海峡时报

【新加坡】在截至9月24日的五个交易日里，近40只主要上市公司提交了超过60份董事权益和主要股东持股的申报。其中，董事或首席执行官申报了23宗收购和2宗脱售，而主要股东则记录了14宗收购和1宗脱售。

这包括多家公司的首席执行官或董事提交的收购申报，例如 Aedge Group 、 All-Link Air & Sea 、 Asian Pay Television Trust 、 A-Sonic Aerospace 、 Aspial 生活服务产业群 、 Attika Group 、 Duty Free International 、 Leong Guan Holdings 、 Lincotrade & Associates Holdings 、 Megachem 、 Metrocon Holdings 、 Nam Cheong 、 Nera Telecommunications 、 Skylink Holdings 和 Soon Hock Enterprise Holdings 。

股票回购

此外，在这五个交易日里，有26家主要上市公司进行了股票回购，总回购金额为8100万新元，其中以 新电信 (Singtel) 、 大华银行 (UOB) 和 吉宝 (Keppel) 的回购金额最高。

9月22日， 胜科海事 (Seatrium) 设立了一项新的2亿新元股票回购分享计划，规模是此前已于9月1日全额用完的1亿新元计划的两倍。新计划将由现有现金资源提供资金，并将逐步执行，同时会考虑当前股价、市场状况以及集团的资本管理优先事项。

该计划将在胜科海事的“股份购买授权 (Share Purchase Mandate)”下进行，该授权允许公司回购最多2%的总发行股份，且需在每次年度股东大会上获得股东批准。胜科海事表示，扩大计划规模反映了公司基本面和利润率的增强、对其长期前景的信心，以及对严谨资本配置和股东回报的承诺。

Soon Hock执行主席将其直接持股比例增至74%以上

9月18日， Soon Hock Enterprise 的执行主席 Tan Yeow Khoon 通过场外交易以190万新元（即每股0.58新元）收购了3,283,500股股票。此次收购使其直接持股比例从之前的73.32%增至74.38%，总持股比例则从74.56%增至75.62%。

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Aspial 生活服务产业群主席将直接持股比例提高至10%以上

9月21日至24日期间，Aspial 生活服务产业群的主席兼非执行董事 Koh Wee Seng 在市场上以627,500新元总价收购了180万股股票，平均价格约为每股0.349新元。这些收购使其直接持股比例从之前的9.99%增至10.08%，总持股比例则从75.71%增至75.8%。他的间接持股比例保持在65.72%不变。

Koh 同时也是 Aspial Corporation 的执行董事兼首席执行官，负责集团的战略规划、全面管理和业务发展。Aspial 生活服务产业群经营一个综合平台，业务涵盖典当、珠宝零售以及房地产抵押担保贷款。其业务包括 Maxi-Cash、Lee Hwa、Goldheart 和 Niessing 珠宝品牌，以及在马来西亚的 Dr.Pajak 和 Dr.Emas，和在澳大利亚的 BigFundr 担保贷款平台。

该公司在9月份的投资者报告中概述了其三大主要业务的增长机会。Aspial 生活服务产业群计划通过数字创新和现代零售模式来巩固其在新加坡的典当业务地位，扩大在马来西亚的现有网络覆盖，并扩展 BigFundr 及其在澳大利亚的房地产抵押担保贷款业务。截至6月30日，该集团共运营118家实体店，其中新加坡78家，马来西亚24家，其他国际市场16家。

Attika执行主席增持股份至74%以上

9月18日至23日期间，Attika Group 的执行主席兼董事总经理 Steven Tan 在市场上以259,240新元总价收购了1,266,900股股票，平均价格约为每股0.205新元。具体交易包括：9月18日以13,240新元购入66,900股，9月22日以123,000新元购入600,000股，以及9月23日再以123,000新元购入600,000股。这些收购使其直接持股比例从之前的73.9%增至74.3%。

在此之前，他已于9月1日收购了20,900股，并于8月21日收购了200,000股。Attika Group 于2024年11月在凯利板上市，是一家总部位于新加坡的商业室内装修及机电与管道工程服务提供商。该集团也已将业务多元化至房地产投资与开发，作为其互补性业务板块。

Attika Group 于8月13日发布的2026年上半年业绩报告显示，尽管营收基本稳定在1920万新元，但股东应占净利润增长了11.7%至190万新元。毛利润增长13.3%至400万新元，毛利率从18.4%扩大至20.9%，主要得益于成本管理的改善。该集团还获得了约1380万新元的额外室内装修合同，预计将于2027年完成。

造船业务收入恢复，南昌集团 (Nam Cheong) 执行主席增加间接持股

9月23日，南昌集团 (Nam Cheong) 执行主席 Tiong Su Kouk 通过在市场上以每股0.995新元的价格购入股票，增持了100,000股的间接权益。此次收购使其间接持股比例从之前的6.74%增至6.76%，总持股比例则从24.01%增至24.04%。

此次收购前，南昌集团于8月13日发布了2026年上半年业绩，这是其造船业务部门六年来首次贡献收入。总营收增长25.2%至3.483亿林吉特（约合8550万美元），其中造船业务贡献了8970万林吉特，船舶租赁业务贡献了2.586亿林吉特。股东应占利润从7960万林吉特增至1.624亿林吉特，主要得益于船舶销售带来的1.237亿林吉特利润，其中包括2270万林吉特的造船毛利润以及出售一艘船只获得的1.01亿林吉特收益。

截至6月30日，由于借款减少，南昌集团的净负债率从2025财年底的0.27倍降至0.1倍。该集团的35艘船中有25艘处于长期租赁状态，占船队总数的71%。公司表示，有望在2026年底前为其船队增加五艘船。

Metrocon创始人在公司于凯利板上市后建立直接持股

9月17日至18日，Metrocon Holdings 的创始人、非执行兼非独立主席 Alvin Lim Yee Hong 在市场上以94,400新元总价收购了400,000股股票，平均价格为每股0.236新元。其中，他于9月17日以71,400新元购入300,000股，于9月18日以23,000新元购入100,000股，由此建立起0.2%的直接持股。他的间接持股比例保持在63.1%。

Lim 于2016年创立了 Metrocon，最初经营有地住宅物业开发业务，后于2019年转型从事打桩工程。他于2026年2月辞去执行董事职务，但继续提供总体战略、高层指导和领导，而首席执行官则负责日常管理。他还是多家建筑相关公司的董事，包括 LBD Machinery。他在 Metrocon 的间接权益来自于他在 LBD Engineering 持有的46.1%股份。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research