财报季开始，公司主席引领内部人士收购
20家主要上市公司进行总额2000万新元的股票回购，为前一周速度的一半
- JustCo 执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 于10月21日以每股0.41新元的价格购入8万股股票，将其在公司的直接权益提高至0.37%。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在10月16日至22日的五个交易日里，40只主要上市股票共提交了超过70份关于董事权益和主要股权的申报文件。
董事或首席执行官申报了29笔收购和1笔脱售，而主要股东则申报了10笔收购和3笔脱售。
随着财报季的升温，在这五个交易日里，20家主要上市公司进行了股票回购，总金额为2000万新元，仅为前一周回购速度的一半。
大华银行 (UOB) 再次以810万新元的回购额领先，紧随其后的是 新科工程 (ST Engineering) ，回购额为510万新元。
胜捷企业联席主席继续增持股票
10月15日至20日期间， 胜捷企业 (Centurion Corporation) 的非执行董事兼联席主席 Han Seng Juan 在场内总计购入608,300股股票，总金额为765,325新元。
此次收购的平均价格为每股1.26新元，使其在这家房地产和投资控股公司的总权益从之前的44.43%增加到44.5%。
另外，执行董事兼联席主席 David Loh 于10月20日以每股1.2483新元的价格在场内购入了20万股股票。这使其总权益从48.34%提高到48.37%。
胜捷企业于10月19日完成了对西澳大利亚州卡拉萨的工人宿舍业务及土地资产的收购。该收购通过集团的间接全资子公司进行，扩大了其在澳大利亚的关键工人宿舍平台。
国浩房地产主席进一步增加视同权益
10月14日， 国浩房地产 (GuocoLand) 主席兼非独立非执行董事 Quek Leng Chan，通过 GuoLine Group Management Company 在公开市场以每股2.23新元、总价705,795新元的价格进行收购，获得了316,500股股票的视同权益。
这使其视同权益从之前的71.94%增加到71.96%。
在10月22日的年度股东大会上，国浩房地产强调了其房地产开发和房地产投资的双引擎增长战略。
该集团表示，得益于国浩大厦 (Guoco Tower) 的租金重定价以及国浩时代城 (Guoco Midtown) 贡献的增加，其经常性租金收入持续增长。投资性房地产的租金收入从上一财年的2.81亿新元增加到2026财年的2.93亿新元。
2026财年，房地产投资贡献了2.15亿新元的基本营运利润，占集团基本营运利润的约60%。
国浩房地产还指出，截至6月30日，已售出住宅单位的未确认销售额超过30亿新元，预计将在2027至2030财年期间逐步入账。
该集团表示，其将继续专注于扩大经常性租金收入基础，维持其投资组合的高入驻率，并在新加坡进行审慎的土地收购。
在2026财年，该集团继续通过对马来西亚国浩房地产 (GuocoLand Malaysia) 的私有化、积极将重庆的住宅库存变现、以及脱售柔佛州新山的Thistle酒店等方式，调整其在中国和马来西亚的业务。
国浩房地产表示，这些行动旨在提供更大的灵活性，精简运营结构，释放潜在价值，并确定其马来西亚业务的未来方向。
全新董事的视同权益增加
10月15日， 全新 (Tuan Sing) 的首席执行官兼执行董事 William Liem 申报其在这家房地产投资公司的视同权益从之前的60.196%增加到60.351%。
此次权益增加是由于他拥有视同权益的 Nuri Holdings 和 Greenpark Investments 公司，以平均每股0.27新元、总价529,789新元的价格，收购了1,962,400股股票所致。
在同一笔交易后，全新非执行兼非独立董事 Michelle Liem 也同样申报其视同权益从60.196%增至60.351%。
本周，全新还宣布将从2026年12月起逐步开放其巴淡岛奥普斯湾 (Opus Bay Batam) 项目。这个综合性海滨开发项目将包括一个私人渡轮码头、拥有493间客房的酒店、豪华别墅度假村、商业步行街和体育设施。
该项目距离新加坡约45分钟渡轮航程，是巴淡岛一个新的酒店与生活服务产业群目的地，也是集团旅游和酒店业务增长战略的一部分。
Frencken Group 主席增加直接权益
10月20日， Frencken Group 主席兼非独立非执行董事 Gooi Soon Chai 在场内以每股2.18新元、总价21.8万新元的价格购入了10万股股票。
这笔交易将其在这家科技和精密工程公司的直接权益从之前的1.71%提高到1.74%。其总权益也从21.5%增加到21.53%。
Gooi 在全球科技行业拥有超过30年的经验，曾任 Keysight Technologies 的高级副总裁兼其电子工业解决方案事业部总裁。
在2025年从 Keysight 退休前，他负责管理公司在汽车、能源、消费电子、教育和半导体终端市场的业务，以及其全球订单履行和信息技术运营。
今年8月，Frencken Group 维持其2026财年营收和利润将高于2025财年的业绩指引，并预计2026财年下半年的营收将超过同年上半年和2025财年下半年的水平。
管理层强调，在人工智能相关投资和客户产能扩张计划的支持下，半导体需求势头持续。管理层还重申了其到2028年年收入超过10亿新元的雄心。
和通环球首席执行官继续增持股票
10月14日至20日期间， 和通环球 (Huationg Global) 的执行董事兼首席执行官 Patrick Ng 在场内总计购入402,500股股票，总金额为192,625新元，平均每股价格为0.48新元。
这笔收购使其在这家土木工程和基础设施服务公司的直接权益从7.94%增加到8.23%，其总权益也从72.81%增加到73.1%。
在9月举行的2026年新加坡企业大奖上，Ng 荣获了市值低于3亿新元公司组别的“最佳首席执行官奖”。
Attika Group 执行主席增持股票
Steven Tan, executive chairman and managing director of Attika Group 执行主席兼董事经理 Steven Tan 于10月15日和16日，在场内以94,515新元的总价购入总计439,700股股票的视同权益。平均每股价格为0.215新元。
他在这家室内装饰与工程公司的视同权益从74.6%增加到74.7%。
Tan 于2014年创立了 Attika Group，并持续领导该业务。他负责集团的战略方向、全面管理、业务发展、资源配置、项目投标和融资活动。
今年8月，Attika Group 表示，公司仍处于有利位置，将受益于新加坡持续的建筑需求，尤其是在数据中心和公共基础设施项目等细分领域。
该公司补充说，将继续有选择性地竞标项目，以充实其订单簿并支持可持续增长。
JustCo 执行主席兼首席执行官增加直接权益
10月21日， JustCo 执行主席兼首席执行官 Kong Wan Sing 在场内以每股0.41新元、总价32,800新元的价格购入8万股股票。这使其直接权益从之前的0.35%增至0.37%，总权益则从18.68%增至18.7%。
这家灵活办公空间供应商在8月指出，其网络扩张计划仍在正轨上，将扩展至78个中心，包括57个已投入运营和21个已签约的中心。公司还表示，其有能力在无需额外融资的情况下寻求进一步增长。
在没有不可预见的情况下，JustCo 董事会计划从2027财年开始，将税后净利润的50%用作股息进行分配。
Kong 创立了 JustCo，并带领其从新加坡的一个地点发展成为遍布亚太地区10个门户城市的区域网络。
他负责监督集团的战略和扩张，专注于混合办公解决方案、办公空间体验和房地产科技。
The Assembly Place 主席增加直接权益
10月19日， The Assembly Place 非执行主席 Low See Ching 在市场上以每股0.197新元、总价19,729新元的价格购买了10万股股票。该交易使其直接权益从25.67%增至25.7%。
Low 负责这家共享居住运营商的战略规划和业务发展，并且是其社群生活空间组合的早期支持者。
自2014年以来，他一直担任房地产开发商 豪利 (Oxley) 的执行董事兼副首席执行官，负责监管销售与市场营销、项目与业务发展以及财务管理。
Mooreast 副主席增加直接权益
10月16日， Mooreast 执行董事兼副主席 Sim Koon Lam 在场内以每股0.09新元、总价4,950新元的价格购买了5.5万股股票。这使其直接权益从10.79%提高到10.81%，总权益则从65.59%增加到65.61%。
其54.8%的视同权益保持不变，该权益来自他持有60%股份的 Feng Tai Investment 所持有的股票。
Sim 在石油和天然气行业拥有超过35年的商业和技术经验，他于1993年在新加坡创立了 Mooreast，作为 Vryhof Anchors 的亚洲子公司，之后于2010年创立了 Mooreast Asia。
他领导高级管理团队，提供战略监督，并同时参与日常运营。
作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。
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