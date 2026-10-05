Chan Yeng Kit：从“连续跳槽者”到新报业媒体的新任执行主席

该集团前首席执行官希望确保连续性和稳定性；并期望在未来2至3年内卸下执行职务

Chan Yeng Kit 在离开卫生部常任秘书一职后，于2024年7月出任新报业媒体首席执行官。 照片：CMG

【新加坡】翻开 Chan Yeng Kit 的履历，他在公共服务领域超过36年，曾任职于11个不同机构。连他自己也承认，用他自己的话来说，许多人会认为他是一个“连续跳槽者”。

本月初，这位61岁的前高级公务员开启了他的新职务，同时担任新报业媒体信托 (SPH Media Trust) 和新报业媒体控股 (SPH Media Holdings) 的执行主席。他自2024年7月起担任新报业媒体 (SPH Media) 的首席执行官。

Chan 在公务员生涯的最后一站是担任卫生部常任秘书。他表示，即使在出任主席后，他仍被要求继续承担执行职责，旨在“确保一定的连续性和稳定性”。

他在周四（10月1日）履新前接受采访时说：“你不能每年或每两年就换一个新的战略，没有方向上的稳定性和连续性，就不可能实现转型。”

他指出，自新报业媒体于2021年转型为担保有限公司以来，在过去五年中已经换了三任首席执行官。

即便如此，他强调其最终目标是卸下执行职务，成为一名非执行主席——这可能会在未来两到三年内实现，但“希望能更早”。

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他补充道：“我想说，如果到了2030年我仍然担任执行职务，那说明我没有尽到自己的职责。”

“但只要董事会和我们的机构成员认为我可以继续担任非执行主席的角色，我将很乐意这样做。这将有助于提供连续性。”

Chan 指出，他在每个任职过的机构——包括国防部、教育部以及当时的信息、通讯及艺术部等——所获得的经验都是不同的。

“即使在新报业媒体内部，新闻编辑室的文化也与企业或商业部门有所不同。各个新闻编辑室本身也有自己的文化。但在我工作过的所有地方，我发现我们之所以在那里，都是因为我们认为自己肩负着使命。我为我们的新闻编辑室感到非常自豪。”

集体领导

Chan 担任执行主席的新角色整合了他目前的职责。在此之前，新报业媒体于近期宣布了一系列关键的领导层和董事会变动，并于本周四生效。

他接替了 Khaw Boon Wan。后者在担任新报业媒体信托和新报业媒体控股主席五年后，于同日荣休。

Kuek Yu Chuang 从副首席执行官晋升为董事经理。Tan Pei Jun 晋升为首席运营官，并将继续兼任首席财务官。四名新董事加入了新报业媒体控股的董事会，接替四名荣休的董事。

在接受新报业媒体所有旗舰刊物的联合采访时，Chan 谈到了“集体领导”的重要性——这是他两年多前上任以来一直强调的一点。

他说：“我们做出的每一个决定，都是整个执行委员会的集体决定。”

“我不相信由一个人发号施令，在没有集体认同和内化的情况下就决定我们要做什么。我认为那不是最好的方式。一旦有了集体领导，无论首席执行官是否更换，只要团队仍然相信（变革的方向），我认为这种势头就会继续下去。”

在接受新报业媒体所有旗舰刊物的采访时，Chan Yeng Kit（中）指出了新闻记者的重要性，并补充说“机器人要具备足够的同理心来采访他人，还需要很长一段时间”。 照片：CMG

人工智能的影响

不出所料，人工智能这一话题在采访中被多次提及。

当被问及是否认为媒体行业的一些工作会因人工智能的影响而消失时，Chan 表示，这些角色并非消失，而是会因技术进步而被“重新定义”。

他说：“在过去，当计算机化刚开始时，我们有打字室和抄写员。但当文字处理器出现后，这些抄写员就失业了。速记员也遇到了同样的情况。”

“人工智能将带来类似的影响，一些工作岗位会受到波及。过去，我们没有进行大规模裁员，而是对这些人进行了再培训。他们转而从事其他工作，并且在很多情况下，他们从事了更具价值的工作。

“我的主要观点是，当我们看待人工智能时，它为我们提供了一个机会，让我们能用现有的资源做更多的事情。”

他补充说，对于像新报业媒体这样的国家级新闻机构而言，关键在于制作高质量的原创内容，而这“不是人工智能可以生成的”。

Chan 指出：“我希望有一种工作永远不会消失，那就是新闻报道。你仍然需要记者到现场去获取第一手新闻。机器人要具备足够的同理心去采访某人，并让那个人向它倾诉所有故事，还需要很长一段时间。”

“另一个领域是人工智能目前还无法企及的——也许未来某一天可以——那就是人类所能带来的编辑判断力和洞察力。因此，我们需要确保这在未来成为任何人工智能平台不可或缺的一部分。”

赢得受众

除了扩大新报业媒体的受众范围和保持相关性之外，Chan 还谈到建立对新闻业本身的信任，他称之为公司的“核心要素”。

“关于信任，有一点很明确，它不能通过立法获得，也不能被赐予。它需要靠自己去赢得。而一旦信任丧失，就很难再重新获得。”

他补充道，旗舰英文日报《海峡时报》（The Straits Times）已经有181年的历史，这种悠久的历史帮助新报业媒体建立了如此高度的信任。

Chan 指出，2025年路透社的一项调查显示，75%的受众信任《海峡时报》（ST），使其成为新加坡最受信任的品牌。

“我珍视这一点。如果你问我是否对此感到高兴，是的。但我满足了吗？我会说‘没有’，因为还有另外25%的受众（需要去赢得）。我想赢得每一位新加坡人的信任，而且正如我之前所说，这种信任需要靠自己去赢得。我希望设定更高的目标，而且我认为我们能做到。”