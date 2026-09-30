凯德综合商业信托管理人委任Jennifer Li为新非执行独立董事
这位在Mars Veterinary Health任职的高管将于10月1日上任
- 加上这项新任命，凯德综合商业信托管理人的董事会将由九名董事组成，其中六名为非执行独立董事。 照片：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 凯德综合商业信托（CICT）的管理人于周三（9月30日）宣布，已委任Jennifer Li为非执行独立董事。她将于周四起担任该职务。
Jennifer Li现年46岁，目前在Mars Inc旗下的Mars Veterinary Health担任亚洲和拉丁美洲区域总裁。在此之前，她曾在消费品牌Saint Laurent和Estee Lauder任职。
凯德综合商业信托管理人董事会在考量了Jennifer Li的资历和经验，以及董事会现有的组成和成员的技能、经验及知识组合后，批准了这项任命。
Jennifer Li也被委任为提名与薪酬委员会的成员。她将接替该委员会中的非执行独立董事Stephen Lim。
加上这项新任命，凯德综合商业信托管理人的董事会将由九名董事组成，其中六名为非执行独立董事。
凯德综合商业信托 的单位价格周三闭市时上涨0.5%，或0.01新元，收报2.23新元。
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