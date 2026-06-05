新增资源与基建项目助推，Civmec订单额创15亿新元历史新高

新合同预计将在2027财年至2028财年期间交付

新赢得的订单涵盖其资源、基础设施、能源和维护业务。 照片来源：CIVMEC

【新加坡】建筑与工程服务供应商 Civmec 周四（6月4日）宣布，得益于新合同、框架协议延期及新增订单，其手持订单总额达到创纪录的15亿新元。

这家主板上市公司表示，新赢得的合同涵盖其资源、基础设施、能源和维护业务，预计将在2027财年至2028财年期间交付。

承接Iluka Resources稀土精炼厂工程

新赢得的订单中，包括关键矿产公司Iluka Resources为其位于西澳大利亚州的Eneabba稀土精炼厂授予的进一步一揽子工程。该工程涉及整个设施的结构、机械、管道、电气和仪表（SMPE&I）安装工作。

该合同扩大了Civmec在该设施的参与度，并建立在集团已在现场交付的工程基础之上，包括正在进行的现场安装储罐、土建混凝土工程以及SMPE&I桥接工程。

根据新的一揽子工程，Civmec将负责监督该精炼厂主要工艺区域的多学科安装工作，以支持精炼厂从2027年中期开始进入调试阶段。

工作范围包括大量的管道短管异地预制，以及钢结构模块和板材、管道支架和管道系统、机械设备、电气和仪表以及配电室基础设施的安装。

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珀斯公园建设项目

由Civmec、Seymour Whyte和Aurecon组成的联盟也赢得了珀斯公园（Perth Park）的主要建筑合同，该公园是位于Burswood半岛的西澳大利亚州娱乐和体育区。

Civmec表示，该项目为其在西澳大利亚州的主要公共基础设施项目组合再添一笔。

Civmec表示，该合同将推动项目从规划设计阶段进入施工交付阶段，预计该区域将在2027年底“基本完工”。

该集团表示，在2026年5月15日公布的订单额中，仅计入了其在该合同中所占的参与权益部分。

其他项目

Civmec表示，公司近期在其维护业务组合下获得了新合同，从而提高了其永久性区域设施的利用率。

该集团表示，这与其将维护服务作为增长驱动力的战略重点相符，也与其在黑德兰港和格拉德斯通投资建设设施以服务维护客户的举措一致。

公司还从锂、稀土、关键矿产、铁矿石、煤炭、氧化铝和碳氢化合物等大宗商品领域的长期客户处赢得了一揽子工程。其他项目包括将由其纽卡斯尔设施交付的制造业产业群工作。

在该消息公布前，Civmec股价下跌1.3%，即0.02新元，至1.54新元。