原告撤销对房地产经纪公司ERA提起的731,212新元诉讼
他们此前因该公司涉嫌违反谨慎责任而向其索赔
- Apac Realty表示，此次诉讼的撤销不会对集团截至2026年12月31日的财政年度的财务状况和业绩产生重大影响。 图片：YEN MENG JIN, BT
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【新加坡】一宗针对房地产经纪公司 ERA Realty 提起的731,212新元诉讼已被原告撤销。
ERA Realty的母公司、主板上市公司 Apac Realty 在周五（6月19日）发布的交易所公告中宣布，针对其全资子公司的这起诉讼已被撤销。
该公司表示，此次诉讼的撤销不会对集团截至2026年12月31日的财政年度的财务状况和业绩产生重大影响。
Apac Realty 未透露此次撤诉的原因。
该法律诉讼于2月4日首次被披露，当时 Apac Realty 宣布 ERA 在该案中被列为共同被告。
原告因 ERA 涉嫌违反谨慎责任而向其索赔。或者，他们也因 ERA 一名销售人员在房产交易过程中的疏忽性失实陈述，而追究其转承责任。
Asean Intelligence
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索赔金额达731,212新元，要求由三名指定被告共同及各别承担。Apac Realty的公告中未披露其他被告的身份。
在诉讼提起时，Apac Realty 曾表示将对此案进行积极抗辩，并坚称该案件预计不会对其财务业绩产生重大影响。
周四，Apac Realty 的股价收于0.55新元，下跌0.015新元，跌幅为2.7%。
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