咖啡店运营商金味 (Kimly) 提议转至新交所主板

此举将提升集团的企业形象，并扩大其在更广泛投资者群体中的知名度

金味是新加坡领先的咖啡店运营商之一，占据约9%的市场份额。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】咖啡店运营商金味 (Kimly) 提议转至新加坡交易所 (SGX) 主板，此举尚待监管机构和股东批准。

这家凯利板上市公司在周三（8月19日）的交易所公告中表示：“转至主板将有助于提升集团的企业形象，扩大其在更广泛投资者群体（包括机构和国际投资者）中的知名度，并改善其获得资本和战略机遇的渠道。”

此外，该集团指出，转至主板将巩固金味实现长期增长的平台，使公司能够寻求更大规模和更具变革性的机遇，并为其执行增长计划创造“有利”条件。

该咖啡店运营商正在关注的一个潜在增长途径是清真领域。

DBS集团研究部的分析师 Chee Zheng Feng 在5月的一份报告中指出，金味已通过合资和收购的方式，扩展到渗透率不足的清真咖啡店领域。

DBS集团研究部估计，清真食品和饮料市场规模约为10亿新元。

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该公司在交易所公告中指出，自2017年在凯利板上市以来，金味已通过多个业务板块，巩固了其作为新加坡老牌传统咖啡店运营商之一的地位。

这些业务板块包括门店管理、门店投资业务以及食品零售。

2026年上半年，食品零售收入为8980万新元，门店管理收入为6650万新元，门店投资业务收入为510万新元。

该集团指出：“（金味）逐步扩大了其运营规模和多样性，同时提高了运营效率并增强了业务韧性。”

金味2026年上半年的净利润同比增长10.6%，从去年同期的1480万新元增至1640万新元。

在其5月的报告中，Chee 指出，金味“是领先的咖啡店运营商之一”，占据新加坡约9%的市场份额。

DBS集团研究部于5月首次给予金味“买入”评级，目标价为0.52新元，理由是该咖啡店运营商作为一家上市公司具有独特优势。

Chee 表示：“作为一家上市公司，金味在通过配股筹集资金以进行收购方面处于独特地位，这起到了支持增长和改善流动性的双重作用。”

金味表示，将通过其保荐人 PrimePartners Corporate Finance 准备并向新交所提交申请。

该集团补充道，此次转板需要获得新交所的原则性批准以及一项股东特别决议，并指出投票预计将于2027年1月举行。

截至周三，金味股价报0.39新元，与年初持平。