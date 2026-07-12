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Cohen & Steers 成为 Centurion Accommodation Reit 主要股东；LC Capital 增持 PC Partner 股份

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    • 在过去的五个交易日内，近40只主要上市股票申报了超过90项董事权益和主要股权。
    • 在过去的五个交易日内，近40只主要上市股票申报了超过90项董事权益和主要股权。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

    Geoff Howie

    Published Sun, Jul 12, 2026 · 04:38 PM

    本文由AI辅助翻译

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    在过去的五个交易日内，近40只主要上市股票申报了超过90项董事权益和主要股权。

    董事或首席执行官申报了14项收购和11项脱售，而主要股东则申报了8项收购和4项脱售。

    其中包括 CNMC Goldmine Eneco Energy Ever Glory United Goodwill Entertainment Holding (GEHL)、 HealthBank Nam Cheong Nera Telecommunications Singapore Shipping Stamford Land YHI International 等公司申报的首席执行官或董事收购。

    股票回购

    此外，在这五个交易日内，有23家主要上市公司进行了股票回购，总额达3900万新元，回购速度与前一周相似。

    Geo Energy Resources 于7月7日启动了一项新的股票回购计划，首次在公开市场上以每股0.519新元的平均价格回购了637,500股。此次回购量约占当日940万股交易量的6.7%。

    该公司表示，此次回购标志着一系列股票回购的开始，公司计划在2026年4月经股东批准的股票回购授权下，在近期内进行回购。

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    Geo Energy 坚称，回购反映了管理层的观点，即当前股价并未完全反映集团的价值，尤其是在其准备启动 Marga Bara Jaya (MBJ) 综合基础设施项目运营之际。

    该集团还在继续与 Resource Invest 洽谈，基于先前宣布的15亿美元估值，讨论对 MBJ 的潜在投资。

    执行主席兼首席执行官 Charles Antonny Melati 表示，MBJ 基础设施的完工预计将使煤炭年产能提高到2500万吨，每吨可节省超过10美元的物流成本，并创造额外的第三方基础设施收入来源。

    CNMC 寻求在新交所主板上市，首席执行官增持股份

    CNMC Goldmine 首席执行官 Chris Lim 在公司的视为权益从26.405%增加至26.535%。此前，公司执行主席 Lin Xiang Xiong 教授于6月11日和12日，分别以每股1.1277新元和1.15新元的价格在市场上购买了536,400股股票。

    Lim 的视为权益源于其家族在该黄金生产商中的控股权。他的父母 Lin 教授和 Tan Swee Ngin 拥有 Innovation (China) Ltd，该公司持有1.07亿股 CNMC 股票。

    CNMC 是一家专注于马来西亚的黄金生产商，在吉兰丹州经营 Sokor 金矿。

    5月14日，CNMC 宣布有意将其上市地位从凯利板（Catalist）转至新加坡交易所（SGX）主板，并已向新交所提交申请。

    董事会表示，主板上市将提高公司的知名度，扩大机构投资者的接触面，改善股票流动性，并更好地反映集团在生产规模、盈利能力和资源基础方面的增长。

    在过去三个财年中，CNMC 归属于股东的净利润从2023财年的410万美元增长到2024财年的980万美元，再到2025财年的4200万美元。

    GEHL：集团推进2026财年扩张计划，副主席增持股份

    GEHL 副主席兼非执行董事 Thang Teck Jong 将其在公司的直接权益从0.29%增加至0.54%。

    他于7月6日和8日通过两次市场交易，以每股0.154新元的平均价格共购入100万股股票，总价为154,667新元。

    他在公司的总权益从19.29%增加至19.54%。他的视为权益来自其在 Mengkim 持有的90%股份，该公司持有7510万股 GEHL 股票，而他的配偶 Kong Ling Ting 持有剩余的10%。

    GEHL 是一家总部位于新加坡的多元化娱乐运营商，业务涵盖卡拉OK、现场表演、夜生活概念、餐饮门店和食品制造。

    该集团经营着11家 HaveFun Family Karaoke 分店、HaveFun Live Show 娱乐场所、FATE by HaveFun 舞厅、Yakitori ONE 餐厅和 Cookease 中央厨房。

    该集团于2024年11月在凯利板上市，2025财年实现收入5080万新元。归属于股东的利润从2024财年的440万新元降至170万新元。

    据公司称，利润下降反映了消费者支出疲软、人力成本上升、对较新业务部门的投资以及与即将开设的门店相关的开业前费用。

    展望未来，管理层已将集团的吉隆坡旗舰项目确定为2026财年的关键增长催化剂。GEHL 于2025年2月为该项目成立了一家合资企业，预计马来西亚的门店将于2026年开始运营。

    该计划开发的场地是一个两层楼的综合娱乐场所，将现场表演舞台与高级KTV设施相结合，以支持集团的区域扩张战略。

    GEHL 还通过在2026年2月开设 Bloom & Boom 和 Sticks & Stones，以及在实里达广场（Seletar Mall）开设新的 HaveFun Family Karaoke 分店，扩大了其生活服务产业群和餐饮产品组合。

    这些新增项目是集团战略的一部分，旨在拓宽其多概念娱乐生态系统，并在其核心卡拉OK业务之外实现收入来源多元化。

    Cohen & Steers 成为 Centurion Accommodation Reit 主要单位持有人

    全球房地产投资管理公司 Cohen & Steers 在7月2日通过市场收购154,000个单位后，其在 Centurion Accommodation Reit (CAReit) 的视为权益从4.995%增加至5.004%，成为该房地产投资信托的主要单位持有人。

    此次收购使其视为持有的单位数量增至8630万个，跨过了新加坡5%的主要单位持有人披露门槛。

    此次披露之际，CAReit 正继续运营其专业住宿资产组合，涵盖新加坡的定制员工宿舍（PBWA）以及英国和澳大利亚的定制学生宿舍（PBSA）。

    截至2026年3月31日，该房地产投资信托旗下拥有15处在营物业，遍布三个国家的七个城市，共计28,266个床位，资产组合估值为22亿新元。

    在2026财年第一季度，定制员工宿舍（PBWA）的入住率为94%，定制学生宿舍（PBSA）的入住率为98.6%。收入为5250万新元，净房产收入为3750万新元，均高于招股说明书的预测。

    CAReit 还在通过新加坡 Westlite Toh Guan 和 Westlite Mandai 的开发项目来增加容量。在澳大利亚，对 Epiisod Macquarie Park 的收购已于2026年1月完成。

    今年5月，银河-联昌国际（CGS International）强调了 CAReit 的增长前景，指出通过 Westlite Toh Guan、Westlite Mandai 以及收购悉尼的 Epiisod Macquarie Park，已增加了3,112个床位。

    该研究机构还表示，CAReit 可以通过 Westlite Mandai 扩容项目进一步增加其在营的定制员工宿舍床位数，该项目正在等待《外国雇员宿舍法》的批准。

    根据 CAReit 的投资者简报，截至2025年12月，新加坡建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有人数量同比增长5.6%，达到482,600人。同时，预计2026年新加坡的建筑需求将在470亿至530亿新元之间。

    随着该房地产投资信托继续在新加坡、英国和澳大利亚扩大其住宿资产组合，这笔交易使 Cohen & Steers 加入了 CAReit 的主要单位持有人名册。

    PC Partner：人工智能基础设施增长势头强劲，LC Capital 增持股份

    LC Capital Management 在7月6日以每股2.765新元的平均价格收购了141,500股股票后，其在 PC Partner Group 的视为权益从8.98%增加至9.02%。

    这是该基金管理公司一系列收购的延续。该公司于4月1日成为主要股东，随后分别在4月20日、5月7日和6月10日将其持股比例提高至超过6%、7%和8%的门槛。

    LC Capital 的旗舰基金是一只全球性的偏多头基本面股票基金，其基准为 MSCI 世界股票指数。其投资组合经理已将超过20%的基金管理资产与客户共同投资，显示出与投资者在长期利益上的高度一致。

    在4月份的年度股东大会上，PC Partner 管理层表示，2025财年毛利率的扩张得益于新图形处理器（GPU）产品的推出，包括 Blackwell GPU 系列，以及在美国将其不再归类为香港公司后取消了对美贸易限制。

    管理层表示，这使得公司能够制造和出口此前受限的高端产品，从而提高了收入和盈利能力。

    管理层还坚称，当前的战略重点是与 人工智能 相关的应用中的长期增长机会。

    作者是新交所（SGX）的市场策略师。阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research

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