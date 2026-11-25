董事会建议派发每股0.01新元的末期股息和每股0.01新元的特别股息

Coliwoo表示，派发特别股息是“受出售Coliwoo Midtown（图）的已实现收益支撑”。 照片：BT档案照片

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【新加坡】共享居住运营商 Coliwoo 周二（11月24日）公布，截至9月30日的下半财年净利下滑51.8%，至280万新元。

这主要是由于对一家联营公司和多家合资企业的贷款所产生的非现金减值损失，从一年前的29万6000新元激增至230万新元。

于2025年11月在新加坡交易所上市的Coliwoo解释称，减值增加是由于“这些实体持有的投资性房地产估值下降”。

该集团在2026财年下半年的开支也有所增加。销售和分销开支、行政开支及财务成本分别增长了59.4%、59.5%和40.5%。

这些因素盖过了营收同比增长25.9%至2980万新元所带来的正面影响。每股盈利为0.57新元，低于去年同期的1.83新元。

集团建议派发每股0.01新元的末期股息和每股0.01新元的特别股息。一年前，该集团宣布派发每股0.02新元的末期股息，当时并未派发特别股息。

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Coliwoo表示，派发特别股息是“受其出售Coliwoo Midtown的已实现收益支撑”。

拓展业务基础

截至9月30日的全年，集团净利增长7.6%至1610万新元。每股盈利从之前的0.0482新元下跌27.6%至0.0349新元。

全年营收增长21.3%至5670万新元。集团将此归因于新开业物业的贡献，包括分别于3月和7月开始运营的Coliwoo Midtown和Coliwoo Resort Changi。

均于2025财年开业的Coliwoo Hotel Kampong Glam和Coliwoo Bukit Timah Fire Station贡献了全年业绩。集团也从一份于2025年10月开始的管理合同中录得营收。

Coliwoo表示：“在2026财年，除了扩大投资组合外，集团还继续加强其商业能力并使客户群多样化。”

自有物业的租金收入增长17.6%至880万新元；租赁物业的租金收入增长22.3%至3970万新元。

集团将其商业表现归因于“企业住宿需求、战略合伙业务及其管理服务业务的扩张”。

集团还扩大了在“主要客户群体”中的覆盖范围，包括商务旅客、职场人士、国际学生和其他灵活居住的客户。

截至9月30日，集团的投资组合包括27处物业中的3520个房间，而一年前为25处物业中的2933个房间。该集团此前曾表示，计划到2026年底将其在新加坡的投资组合扩大至“接近4000个房间”。

前景乐观

Coliwoo指出，在首次公开募股和出售Coliwoo Midtown之后，其财务状况得到加强。

截至9月30日，现金和银行存款从一年前的3350万新元增至1亿3590万新元。集团的净负债率从之前的50.9%降至23.3%。

关于拟议出售和回租River Valley路288号和298号物业，Coliwoo表示，该交易预计将于2027财年完成，但需在12月9日举行的特别股东大会上获得股东批准。

此外，拥有约368个房间的Coliwoo Hotel Changi Expo预计将于2027财年第二季度开始运营。

集团表示：“集团继续以到2030年拥有1万个房间为目标，主要通过主租赁协议和管理合同实现，同时在收购和资本配置方面保持严谨的态度。”

Coliwoo的执行主席兼首席执行官Kelvin Lim指出，2026财年是集团上市后的第一个完整财年，“运营投资组合的扩张支撑了营收增长”。

“展望未来，我们对集团的增长前景持乐观态度，并将继续专注于逐步提升新开业物业的运营、交付已承诺的项目，并利用我们已加强的财务状况寻求更多扩张机会。”

Coliwoo 的股价在周二业绩公布前下跌1.7%或0.005新元，收于0.29新元。