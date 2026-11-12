康福德高前九个月净利润下滑20%至1.411亿新元，因出租车与私召车业务盈利疲软

营收增长4.9%；集团获得哥本哈根地铁合同

康福德高正在竞标更多公共交通合同；2026年至2028年的潜在机会价值超过170亿新元。 照片来源：《海峡时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 康福德高企业 (ComfortDelGro Corporation) ( CDG ) 公布，截至9月30日的前九个月，其净利润为1.411亿新元，较去年同期的1.764亿新元下滑20%。

周四（11月12日），这家主板上市公司将利润下滑归因于其出租车和私召车业务受到竞争以及消费者支出谨慎的影响。

此外，公司今年也并未录得去年同期2590万新元的资产处置净收益。

已获新合同，另有项目待定

该集团补充说，由于伦敦巴士合同以更高的利润率续约，公共交通业务盈利有所增长，这部分抵消了整体利润的下滑。

该集团还表示，已通过其与法国RATP Dev的合资企业，获得了运营和维护哥本哈根地铁的合同。

该合同价值约34亿新元，涵盖四条全自动线路、44个车站和43公里的轨道。合同期从2027年9月起为期12年，并可选择续约三年。这是继斯德哥尔摩地铁之后，康福德高在斯堪的纳维亚半岛的第二个铁路运营项目。

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康福德高正在竞标更多公共交通合同，预计从2026年到2028年的潜在机会价值超过170亿新元。

正在进行的竞标项目包括利物浦（520辆巴士）、西米德兰兹（1342辆巴士）和西约克郡（526辆巴士）的巴士合同，以及迪拜地铁蓝线和迪拜电车项目。

其他潜在机会还包括新加坡的跨岛线、利雅得地铁7号线以及墨尔本和纽卡斯尔的巴士服务。该集团指出，项目规模为指示性数据，实际的投标参与情况、招标结构和合同范围可能会有所不同。

营收增长

在前九个月，得益于合同制公共交通业务的支撑，集团营收从去年同期的37.5亿新元增长4.9%至39.4亿新元。

海外业务占营收的56.7%，高于去年同期的55.3%。

营业利润从2.831亿新元下滑16.9%至2.352亿新元。若剔除非经常性项目，营业利润则从2.572亿新元下滑8.6%。

按业务分部来看，公共交通业务的营收从24.4亿新元增至26.2亿新元；在伦敦合同续约的帮助下，剔除非经常性项目后的营业利润增长18.4%至1.317亿新元。

报告的营业利润为1.317亿新元，低于去年同期的1.361亿新元。该集团指出，去年同期的数据包括了出售澳大利亚维多利亚州车厂所获得的收益。

在新加坡，7月份将淡滨尼巴士配套移交给新运营商所带来的影响，被燃油平准基金拨备的回拨所部分抵消。

出租车和私召车业务分部的营收从7.782亿新元降至7.185亿新元，而剔除非经常性项目后的营业利润则大跌44.9%至5460万新元。

康福德高将业绩疲软归因于大众消费市场的竞争、新加坡出租车队规模缩小、其澳大利亚网络的收缩，以及因中东冲突导致英国对保费商务出行的需求减弱。

截至9月30日，净负债为10.3亿新元，高于2025年底的7.301亿新元，净负债率为26.1%。

康福德高表示，负债率通常在第三季度达到峰值，并预计在年底前回落。前九个月的经营活动现金流为4.519亿新元。

其他发展方面，该集团表示，其于2024年收购的、总部位于伦敦的保费私召车、快递和黑色出租车服务提供商Addison Lee，已将其网络从10个国家的39个地点扩展到45个地点。

公司还投资超过1000万新元，以扩大和更新其在新加坡的私召车队。此外，公司还扩大了与Gojek的合伙业务，以便通过其Zig出租车网络完成订单。

在自动驾驶出行领域，康福德高表示，其榜鹅无人驾驶接驳服务已完成1万次公共载客服务，其目标是到2030年，全球约10%的点对点车队实现自动化。

在公告发布前，康福德高股价周四收盘报1.29新元，保持平盘。