新加坡-法兰克福航线的最低每周运力将下调

该监管机构于2025年1月有条件批准了新航与汉莎航空2016年合资企业的扩张计划。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 新加坡竞争与消费者委员会 (CCCS) 周四（11月19日）表示，已接受新加坡航空公司 (SIA) 和Lufthansa就其扩大后的合资企业提出的修订方案。

新加坡竞争与消费者委员会 (CCCS) 表示，这些变更将降低新加坡-法兰克福航线的最低每周运力，并为新加坡-慕尼黑航班设定新的最低标准。

CCCS表示：“总的来说，这些调整使得合并承诺的总运力高于2025年承诺所要求的水平。”

该委员会表示，当前调整后的承诺也提高了航空公司在法兰克福航线上必须承运的最低乘客数量（指在新加坡购票的乘客）。

CCCS指出，对于前往德国其他目的地的转机乘客而言，慕尼黑作为法兰克福之外的另一个替代过境枢纽的作用日益增强，此外也考虑到了航空公司的运营需求。

该监管机构表示：“在接受调整后的承诺时，CCCS注意到运力承诺足以满足相关航线的乘客需求，并且在我们的市场测试期间，CCCS咨询的主要竞争对手和客户均未提出任何担忧。”

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调整后的承诺将从2027年2月1日起生效，至2029年1月31日止，而2025年的承诺将于2029年2月1日恢复。该监管机构将在这两年期间监测市场状况和调整后承诺的有效性。

早前已获有条件批准

该监管机构于2025年1月有条件批准了新航与Lufthansa于2016年成立的合资企业的扩张计划。最初的合作允许两家航空公司在定期客运服务方面进行合作，包括定价、销售和营销以及座位库存管理。

此次扩张将合资企业的地理范围扩大至欧洲和亚太地区的更多市场，包括西班牙、英国、越南和菲律宾。合作范围也扩展至包括由Swiss International Air Lines、Austrian Airlines和Scoot运营的服务。

新航和Lufthansa表示，更广泛的合作可以改善航班连通性，使票价更具竞争力，并促进旅游业发展。

该竞争监管机构对合资企业的扩张计划给予了有条件批准，前提是两家航空公司必须遵守一系列承诺，以解决其提出的担忧。

这些条件包括，每个日历年在新加坡-法兰克福和新加坡-苏黎世航线上承运最低数量的新加坡乘客，以及将两条航线的总座位数维持在规定水平。