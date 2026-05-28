竞争监管机构批准SP Mobility收购ChargEco案

竞消委曾在一月份的公开咨询后指出潜在风险

在SP Mobility为解决反垄断担忧而提出一系列定价和非歧视性承诺后，该收购案获得批准。 图片：路透社

【新加坡】竞争监管机构周四（5月28日）宣布，新加坡竞争与消费者委员会（竞消委）已附带条件批准SP Mobility对ChargEco的拟议收购案。

在SP Mobility为解决反垄断担忧而提出一系列定价和非歧视性承诺后，该收购案获得批准。

该监管机构曾在2026年1月初启动的一场公开咨询后指出潜在风险。

在3月30日至4月13日举行第二轮咨询后，竞消委表示，它“认为这些承诺足以解决竞争方面的担忧，因此批准了这项拟议交易，条件是SP Mobility必须履行并遵守这些承诺”。

此前的反馈意见指出，该交易可能严重削弱竞争，因为SP Mobility和ChargEco都是在新加坡东部地区的建屋发展局 (建屋局) 停车场提供电动汽车充电点的直接竞争对手。

2022年11月，SP Mobility和ChargEco均获得在东部建屋局停车场运营充电点的合同，覆盖勿洛和淡滨尼等主要住宅区。在拟议交易之前，这两家公司在这些地区是直接的竞争者。

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为了缓解监管机构的担忧，SP Mobility提出了针对东部地区电动汽车充电点运营的承诺。

根据协议条款，SP Mobility承诺如下（该协议将从2026年5月28日起生效，为期三年）：

在相关建屋局住宅区内，双方充电点的电动汽车充电费率将冻结在收购前的水平，除非SP Mobility需要转嫁来自监管机构或公司无法控制的因素所带来的成本。竞消委指出，SP Mobility产生的运营费用被视为其可控范围之内。

合并后的实体提供的任何折扣或回扣计划，在实施时不会仅因司机在东部地区充电而使其处于不利地位。

除了对负责监督公共电动汽车充电网络推广的陆路交通管理局子公司EV-Electric Charging的现有合同义务外，SP Mobility还必须就这些充电站的任何拟议价格调整通知竞消委。

竞消委指出，如果怀疑存在违规行为，它保留要求SP Mobility任命一名独立监督受托人的权力。