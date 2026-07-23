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竞争监管机构驳回SUTL收购吉宝湾滨海俱乐部的初步提议，启动第二阶段审查

新加坡竞消委表示，此前提交的承诺未能妥善解决早前指出的竞争担忧

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Benicia Tan

Published Thu, Jul 23, 2026 · 07:45 PM
    • 收购吉宝湾滨海俱乐部将使SUTL成为新加坡最大的综合性滨海俱乐部所有者兼运营商。
    • 收购吉宝湾滨海俱乐部将使SUTL成为新加坡最大的综合性滨海俱乐部所有者兼运营商。 照片来源：吉宝湾

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡竞争与消费者委员会（简称竞消委，CCS）已对SUTL环球（SUTL Enterprise）拟议以4000万新元收购吉宝湾滨海俱乐部（Marina at Keppel Bay，简称MKB）的计划，启动了深入审查。

    SUTL环球在周四（7月23日）提交给交易所的文件中表示，其全资子公司One15 Marina KB与MKB的现所有者吉宝湾（Keppel Bay）也已同意，将交易的最终完成日期从2026年7月31日推迟至2027年1月4日。

    竞消委于周四宣布启动第二阶段审查，此前该机构驳回了SUTL为解决竞争担忧而初步提出的承诺。

    竞消委指出，这家滨海俱乐部开发商和运营商在5月11日提出的承诺“未能妥善解决早前指出的竞争担忧”。

    该竞争监管机构早前曾就SUTL拟从吉宝湾收购MKB的计划提出担忧，其中包括合并后的实体将持有显著的市场份额。

    另外，《商业时报》此前曾采访游艇租赁运营商，他们表示，这项收购将使SUTL有能力提高价格，这可能会给一个本已承压的行业带来更大的成本压力。

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    主板上市的SUTL环球去年12月曾表示，该收购计划于2026年下半年完成，之后这个拥有166个泊位的滨海俱乐部将被更名为One°15 Marina Keppel Bay。

    这项收购将使SUTL成为新加坡最大的综合性滨海俱乐部所有者兼运营商，因为它已经拥有并运营着圣淘沙湾壹°15滨海俱乐部（One°15 Marina Sentosa Cove）。

    竞消委指出，在完成此次审查后，它将决定是否对该拟议交易作出有利或不利的裁决。

    在该消息公布前， SUTL环球 的股价周四收于0.92新元，上涨0.5%，即0.005新元。

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