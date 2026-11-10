演唱会、体育盛事与会展活动：各大主办方争相预订滨海湾金沙新场馆

该综合度假胜地首席运营官 Paul Town 表示，这个拥有 15,000 个座位的场馆将于 2031 年开幕，届时将承办全球顶级演出

[新加坡] 无论昼夜，不分晴雨，每周七天，全天候施工。拉斯维加斯金沙集团耗资 80 亿美元对新加坡滨海湾金沙 (MBS) 进行的扩建工程（其中包括第四座塔楼）正在全速推进。

距离奠基仪式已过去约 16 个月，这个目前代号为 IR2 的未命名项目结构已初具雏形，数百名工人以及大量的起重机和卡车遍布于这个巨大的工地上。

项目底层几层已经开始建设，如果一切按计划进行，将于 2031 年 1 月的某个时间正式开幕。

虽然外界的焦点自然会集中在该项目的豪华酒店及其 570 间套房、屋顶无边际泳池、零售精品店和高端会议设施上，但其中一个预计将全年吸引大量客流的设施，是一个拥有 15,000 个座位、旨在成为“亚洲领先的现场娱乐场所”的表演场馆。

滨海湾金沙首席运营官兼该综合度假胜地的最高执行官 Paul Town 表示，一旦该场馆开放预订，将能吸引世界顶级的巡回演唱会和表演者。

可以想象，像 Coldplay 这样的顶级乐队将在这个多层场馆举办多场门票售罄的演出。该场馆还将为顾客提供配有管家和精致餐饮的贵宾套房，并且步行即可到达酒店、博彩区、购物中心等众多设施。

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Paul Town 在滨海湾金沙 1 号塔楼 51 层的总统套房接受《商业时报》(The Business Times) 独家专访时表示：“距离我们将这个场馆推向市场还有四到五年的时间，但我们已经开始收到演唱会主办方和 MICE（会议、奖励旅游、大型企业会议和活动展览）活动的需求。”

他说：“我认为，艺人们已经开始注意到，很快就会有一个真正世界级的表演场馆和目的地——不仅是在新加坡，而是在整个东南亚。”

位于滨海湾金沙 1 号塔楼对面的场馆一层抵达大厅的效果图。 IMAGE: POPULOUS

填补尚不存在的职位

该场馆的幕后设计公司是全球性设计公司 Populous，该公司曾负责设计一些世界最知名的娱乐场所，例如拉斯维加斯的 Sphere 和伦敦的 O2 体育馆 (O2 Arena)。

多年来，Populous 参与设计的其他著名场馆还包括澳门的威尼斯人金光综艺馆 (Venetian Arena) 和伦敦人综艺馆 (Londoner Arena)，这两者均隶属于拉斯维加斯金沙集团。此外，Populous 也是即将建成的卫国广场的体育场设计顾问，这是一个俯瞰新加坡滨海湾的户外多功能场地。

Paul Town 表示，滨海湾金沙场馆将有别于其他场馆之处在于，它将为顶级的音响效果和制作灵活性进行优化。他补充说，这些特点将吸引最高水准的区域和国际巡演艺人。

Paul Town 表示，虽然该场馆满负荷时可容纳多达 15,000 人，但其设计灵活，可以关闭整个顶层的 7,000 个座位，以举办约 8,000 名观众的演出。

Paul Town 还说，虽然演唱会将是活动日程的主要焦点，但该场馆也具备多功能性，能够承办体育和 MICE 活动。

他说：“我们完全可以转向在那里举办某些体育赛事——例如网球、篮球、终极格斗冠军赛 (UFC) 等。这些都是我们将探讨的机会。”

在该场馆和其余扩建项目开放之前，滨海湾金沙将展开大规模招聘活动，以引进数千名新员工，其中包括一些目前尚不存在的高度专业的技术职位。

他说：“我们希望建立一个可持续的本地技术人才输送渠道，长远目标是惠及更广泛的行业，并增强新加坡举办日益复杂的国际级演出的能力。”

“就场馆而言，我们将需要超过 100 名专业人员来运营演出。虽然新加坡不乏灯光和音响视听技术人员，但像娱乐索具师这样的专业职位却较少。我们希望将这类技术职位专业化，使从业人员能接受培训，达到最高水平的表演标准。”

“这需要我们现在就进行早期投资，未来还会有很多培训机会。我们预计，技术方面的首批团队成员将于明年开始加入，其中大部分将在 2028 年招聘。”

核心资产的更新

在 30 分钟的采访中，Paul Town 还介绍了酒店大堂和金沙空中花园 (Sands SkyPark) 即将进行的翻新工程的最新进展。

在此之前，作为一项耗资 17.5 亿美元的多年期再投资计划的一部分，滨海湾金沙最近完成了三座塔楼酒店客房的翻新，并开设了新的高端餐厅。

大堂的更新工程将于 2027 年 1 月初开始，预计耗时约 18 个月，目标是在 2028 年中完成。

他说：“就大堂的美学设计而言，我们确实希望给予它一次大的提升。这是一个复杂的项目，因为大堂空间非常巨大，但我们会循序渐进——逐个塔楼进行——对客人的影响将是最小的。我认为最终效果将会非常壮观。”

至于位于 57 层的空中花园，那里拥有堪称世界上被拍照和在 Instagram 上分享次数最多的无边际泳池。Paul Town 表示，是时候“提升”这个自 2010 年开业以来一直是滨海湾金沙的“明星资产”了。

Paul Town 说：“我们将在那里创造一些绝佳的款待体验，增加一些标志性的餐饮概念，以及一些私人小屋。那里也将迎来一次大的转变。”