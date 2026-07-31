协合新能源与Tesla签署三项购电协议

协议涉及其在美国的太阳能项目

[新加坡] 协合新能源集团 (Concord New Energy Group) 于周五（7月31日）表示，已与Tesla就其在美国的太阳能项目签署了三项购电协议。

这些协议均为长期协议，涉及三个太阳能项目，总装机容量（交流电）约为469兆瓦。

该公司在一份声明中表示，签署这些购电协议（PPA）旨在“抓住因近期电气化扩张、工业增长、数据中心和人工智能基础设施建设，而导致美国电力市场对可再生和清洁能源需求不断增长所带来的机遇”。

全面投入运营后，这三个项目每年将在美国为Tesla供应约1200吉瓦时（GWh）的电力。

周五的一份声明称，首个项目预计将于2027年上半年开始供电。

该集团目前在美国拥有超过4吉瓦（GW）处于不同开发阶段的发电资源，形成了可观的资源国库，以供应电力并满足美国日益增长的电力需求。

这家总部位于新加坡的公司成立于2006年，主要从事风电、太阳能和储能项目的投资与运营，以及人工智能赋能的电力基础设施；公司也提供技术服务和综合解决方案。

在周五消息公布前，该股收盘上涨3.6%，或0.002新元，至0.058新元。