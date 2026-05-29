协合新能源将向兴业银行金融租赁出售价值1.582亿新元的资产

在这笔售后回租交易中，协合新能源旗下子公司将回租这些资产，租期为14年

协合新能源副总裁 Mike Luo 此前曾向《商业时报》表示，投资者应将公司视为在人工智能与现实世界交汇点上运营的公司。 图片来源：协合新能源

【新加坡】清洁能源开发商协合新能源 (CNE) 已与兴业银行金融租赁达成一项价值8.4亿元人民币（约合1.582亿新元）的协议，为其在中国的储能项目的设备和设施租赁进行再融资。

兴业银行金融租赁是中国兴业银行旗下的全资金融租赁子公司。协合新能源总部位于新加坡，是一家拥有20年历史的公司，在全球范围内开发、拥有并运营风能、太阳能和储能资产。

根据周五（5月29日）在香港交易所和新加坡交易所发布的公告，兴业银行金融租赁将以该笔金额从协合新能源的全资子公司丰宁满族自治县聚婷新能源开发有限公司手中收购某些设备和设施，然后将这些资产回租给丰宁公司，租期为14年。

这种安排通常被称为“售后回租”交易，它允许公司通过出售其资产来筹集现金，同时通过支付租赁分期付款的方式继续使用这些资产进行运营。

协合新能源表示，根据《香港上市规则》第14章的规定，该交易构成一项主要交易，因此需要获得股东批准。

租赁款项将按季度支付，利息按浮动利率计算，比现行市场贷款利率低0.25个百分点。

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根据目前的假设，在14年租期内的总支付金额预计约为10.4亿元人民币。

协合新能源表示，这些租赁资产此前由独立第三方收购和建造，用于中国的光伏储能电站项目。

今年3月，该公司报告称，其截至2025年12月31日的财政年度全年利润暴跌超过80%，从8.051亿元人民币降至1.397亿元人民币（约合2590万新元）。

协合新能源目前正在人工智能 (AI) 领域寻求新的增长点，并已在亚太地区和美国获得新项目。

今年4月，该公司在得克萨斯州获得了1吉瓦 (GW) 的电网容量批准，该州是全球增长最快的数据中心市场之一。获批的容量将补充其在该州的一个太阳能和电池项目，为向超大规模数据中心供电铺平了道路。

协合新能源还在3月与超大规模数据中心运营商 Bridge Data Centres 签署了一项协议，旨在探索在浮动驳船上开发新加坡首个氢能解决方案，用于 AI 基础设施。

该公司自2007年起在香港交易所上市；2026年初，它在新加坡交易所 (SGX) 完成第二上市。公司于2023年将总部从香港迁至新加坡，并在全球拥有超过5吉瓦的可再生能源项目。

协合新能源副总裁 Mike Luo 此前在接受《商业时报》采访时表示，投资者应将公司视为在人工智能与现实世界交汇点上运营的公司。