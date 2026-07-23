新交所：建筑业为新加坡表现最佳行业之一；2026年需求预测高达530亿新元

在该行业的20只最大市值股票中，过去12个月的股价平均上涨了56%。

当前建筑周期的项目储备涵盖机场、铁路基础设施、医疗保健设施、住房、公用事业、商业开发和数字基础设施。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】新加坡交易所 (SGX) 于周四 (7月23日) 表示，新加坡建筑业在2026年第一季度同比增长11.8%，使其成为“经济中表现最强劲的行业之一”以及“第一季度增长最快的主要行业”。

该所在一份市场动态报告中补充道，2026年第二季度的初步预估数据显示，该行业将进一步增长6.2%。

这一持续扩张得益于公共和私营领域的建筑活动，涵盖了机构、住宅和工业开发项目。

建筑业的增长受到强劲项目需求的支撑。继2025年建筑需求达到505亿新元之后，新加坡建设局 (建设局) 预计2026年将颁发价值470亿至530亿新元的项目合同。

在2027年至2030年期间，建设局预计每年的建筑需求将在390亿至460亿新元之间。

从第五航站楼到地铁延长线

新交所表示，本轮周期也比传统的建筑活动范围更广。项目储备涵盖机场、铁路基础设施、医疗保健设施、住房、公用事业、商业开发和数字基础设施。

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为公共和私营领域项目储备提供可见性的主要项目包括樟宜机场第五航站楼、滨海湾金沙扩建项目、新的登加综合医院和社区医院，以及地铁网络滨海市区线第二阶段和汤申—东海岸线的延长线。

新交所表示：“这些投资共同扩展了支撑经济活动的交通、工业和互联互通资产，将建筑业定位为更广泛的基础设施、能源与互联互通宏观经济主题中的一个关键交付渠道。”

报告补充道：“建筑需求的影响范围超出了项目工地本身，支撑着材料、工程、物流、设备和专业服务等领域的活动。”

报告称：“这强化了建筑业作为关键传导渠道的角色，基础设施投资正是通过该渠道流入更广泛的经济体。”

市场表现最佳者

该行业的投资者活动也同步上升。

按市值计算，在20家最大的新加坡上市建筑价值链股票中，过去12个月的股价平均上涨了56%。

新交所表示，在同一组股票中，年初至今的日均总成交额增长了近四倍。

根据新交所的数据，过去12个月里，在从本地到国际的整个建筑价值链中，股价表现最强劲的五家公司是：

国际水泥集团 (International Cement Group) (+252.6%)

GRC (+175.6%)

嵩傲建筑 (Soilbuild Construction) (+128.6%)

高兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) (+100%)

和通环球 (Huationg Global) (+89.6%)

新交所表示：“这五家公司的业务横跨建筑材料、项目交付和工程相关活动，显示出投资者对该行业不同环节的广泛兴趣。”