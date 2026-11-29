SECTOR SWEEP: CONSTRUCTION

新加坡建筑业正乘着周期性顺风，持续的公共基础设施需求和私人开发项目推动了该领域上市公司的营收强劲增长。

新加坡贸易与工业部 (贸工部) 11月24日的数据显示，第三季度建筑业同比增长9.5%，增速高于第二季度的6.5%，也超过了整体经济6.1%的第三季度国内生产总值 (GDP) 增长率。

这一势头已反映在新交所上市公司的经营业绩中——这些公司业务范围涵盖建材、土木工程到专业项目交付。强劲的在手订单为它们提供了多年的盈利能见度，分析师也普遍持乐观态度。

BRC亚洲 (BRC Asia)、宝德新加坡 (Boustead Singapore) 和金成兴控股 (KSH Holdings) 等新交所上市的工程与建筑公司均在11月公布了业绩，营收增长强劲，在手订单规模可观。

钢筋解决方案领域的领先企业BRC亚洲在11月24日公布的全年业绩中，报告了创纪录的1.151亿新元净利润，较2025财年增长22%。由于项目提货量增加，包括来自樟宜机场第五航站楼的项目以及其马来西亚子公司全年贡献的推动，营收增长了15%。

与其强劲表现相符，BRC亚洲将其2026财年的总股息提高了30%，达到每股26分。截至9月30日，其未完成销售订单额约为16亿新元。业绩公布后，Phillip Capital维持对BRC亚洲的“买入”建议。尽管该机构预计，在2025财年第三季度获得价值5.7亿新元的樟宜机场第五航站楼特殊合同后，在手订单将恢复正常，但它相信螺纹钢需求将继续受到南部濒水地区改造和住宅项目的支撑。

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与此同时，高科技工业房地产解决方案提供商宝德新加坡公布，在房地产解决方案、地理空间和能源工程部门的更高贡献支持下，其2027财年上半年营收同比增长38%，达到4.066亿新元。

该集团的在手工程订单总额为7.2亿新元（房地产解决方案：6.13亿新元；能源工程：1.07亿新元）。本月早些时候，华侨银行研究部 (OCBC Research) 维持对宝德新加坡的“买入”评级，并鉴于其深厚的工程专业知识以及在气候行动与可持续发展、智慧城市和亚太地区“银发浪潮”等多个长期结构性趋势中的布局，继续看好其增长前景。

另一方面，建筑、房地产开发和房地产投资集团金成兴控股报告称，其2027财年上半年集团营收同比增长21.7%至7680万新元，其中建筑业务营收增加了1390万新元，这得益于在建项目取得了更高的工程进度。

在8.87亿新元建筑在手订单的支持下，净利润同比增长23.3%至650万新元。这一订单额远高于2025年3月31日记录的2.3亿新元。

预计其在手订单将为集团截至2030财年的业绩提供持续支持。

其他涉足建筑业务的大型企业今年早些时候也公布了强劲的业绩。8月，泛联集团 (Pan-United) 报告称，在新加坡、马来西亚和越南建筑活动增长的背景下，其上半年营收增长了37%。净利润攀升49%至3060万新元。

同样，得益于正在进行的公共部门基础设施项目的持续进展、项目执行力的提高和严格的成本管理，OKP控股 (OKP Holdings) 报告其2026年上半年营收创下纪录，净利润增长43.9%。截至8月13日，这家基础设施和土木工程公司的净建筑在手订单额为7.979亿新元，合同将延续至2031年。

展望2027年新加坡建筑业的前景，贸工部指出，在公共住宅建设和土木工程项目扩张的部分支持下，建筑业预计将实现稳定增长。

新加坡建设局 (建设局) 今年早些时候预测，2026年总建筑需求预计将稳定在470亿至530亿新元之间，2027年至2030年的年均需求预计将在390亿至460亿新元之间。中期建筑需求预计将受到一系列大型开发项目的强劲支持，例如肯特岗新加坡国立大学医院的重建项目和新校区的建设。

市场观察人士也看好该行业多年的增长前景。大华继显 (UOB Kay Hian) 分析师在10月份指出，未来两到三年建筑需求应会保持高位，而燃料成本下降将有助于2027年的利润率回升。该机构对建材和土木工程领域的泛联集团、丰隆亚洲 (Hong Leong Asia) 和和通环球 (Huationg Global) 给予“买入”评级。新交所研究部

Chan Rui Qi是新交所资本市场发展总监，Raphael Lim是新交所资本市场发展副总监。欲了解更多关于新加坡房地产投资信托 (Reit) 行业的研究和信息，请访问sgx.com/research-education/sectors，查阅《S-Reits & Property Trusts Chartbook》。