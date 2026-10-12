Aon报告：2027年亚太区医疗成本趋势率预计将小幅下降，但新加坡例外

在新加坡等主要人才中心，雇主仍将面临员工福利成本不断上涨的压力。

住院、诊所和化验室服务仍然是医疗计划中成本最高的项目。 图片来源：PIXABAY

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[新加坡]根据商业保险经纪公司Aon的一份报告，亚太地区的医疗成本趋势率预计将在2027年放缓，但在新加坡和台湾这两个市场，该比率预计将继续攀升。

《2027年全球医疗成本趋势率报告》显示，该地区的医疗成本趋势率——即治疗病人和提供医疗保健服务的年度成本预测增幅——预计将在2027年放缓至9.7%，低于今年的11.3%。

2027年全球平均趋势率预计为9%。

然而，新加坡和台湾的雇主将无法从不断上涨的福利成本中获得喘息。在新加坡，该趋势率预计将在2027年上涨14.7%，高于今年的11.3%。

台湾的趋势率预计将上升至10%，高于今年的8%。这些比率是未扣除国内通货膨胀率的总增长率。

香港的趋势率预计将持平在9%。

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报告指出，在新加坡等主要人才中心，由于医疗福利被视为吸引和留住人才的竞争筹码，医疗成本趋势率预计将会上升。

亚太区医疗成本趋势率的下降主要由中国和印度推动，这两个国家的趋势率预计将分别下滑1.8和1.4个百分点。

澳大利亚、马来西亚、新西兰、菲律宾、韩国、泰国和越南的医疗成本趋势率预计也将放缓。然而，其中五个市场在2027年预计仍将呈现两位数的增长率。

在该地区，人口老龄化和慢性病发病率的上升持续推高医疗保健利用率和成本。

Aon的报告基于在超过100个地点进行的调查，这些地点为雇主赞助的医疗计划提供经纪、管理或咨询服务。

医疗成本趋势率是医疗成本预计增长的速度。趋势下降意味着成本增长速度比以前慢，而不是成本在下降。

Aon亚太区人力资本主管Tim Dwyer指出，尽管医疗成本趋势的增长正在放缓，但“仍是通货膨胀率的三倍多”。

他表示：“雇主需要在管理不断上涨的成本的同时，保护员工福利的价值。”“为了超越平均医疗成本趋势率，企业应利用劳动力和理赔数据来评估计划设计、服务提供商网络和融资策略，以帮助改善长期结果。”

Aon亚太区全球福利主管Alan Oates表示：“该地区医疗成本的放缓不应被解读为对所有雇主来说都是一种普遍的缓解。”

“雇主必须结合本地相关数据和市场基准，分析自身的劳动力洞察，以便就福利、设计和投资方向做出明智的决策。”

他补充说，保险公司“正以不同的速度投资于新技术，以了解和管理使用率”，而雇主“应确保他们对（保险公司）快速发展的价值交付能力进行比较”。

心血管疾病仍然是推动理赔的主要病症，其次是耳鼻喉和呼吸系统疾病，以及癌症或肿瘤生长。住院、诊所和化验室服务仍然是医疗计划成本中最高的项目。

在亚太地区，导致未来索赔的主要风险因素是高血压、缺乏运动和营养不良。高胆固醇和高血糖也变得更加普遍。

在该地区，健康计划仍然是管理不断上涨的医疗计划成本最普遍预期的策略；95%的雇主提到了这一策略。计划设计变更位居第二（70%），其次是成本控制和融资策略。

超过一半（55%）的雇主表示，他们预计将采取准入和交付限制以及灵活福利计划来遏制不断上涨的成本。