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荣寿司前董事 Ong Siew Kwee 因挪用1580万新元并在法庭作伪证被判监禁10.5年

他以100万新元保释在外，等待上诉结果

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Tay Peck Gek

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Published Fri, Aug 7, 2026 · 02:09 PM
    • Ong Siew Kwee 于五月被裁定教唆伪造文件、失信和作伪证罪名各一项成立。
    • Ong Siew Kwee 于五月被裁定教唆伪造文件、失信和作伪证罪名各一项成立。 照片：商业时报资料图

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    [新加坡] 荣寿司 (Sakae) 前董事 Ong Siew Kwee 于周五（8月7日）被判处10.5年监禁。他此前被裁定罪名成立，罪行包括从与白沙浮广场 (Bugis Cube) 发展项目相关的合资企业中挪用1580万新元，以及在法庭上提供虚假证据。

    然而，56岁、又名 Andy 的 Ong 已表示将提出上诉。目前他以100万新元保释在外，其刑期在等待上诉期间暂缓执行。

    他于五月被裁定教唆伪造文件、失信和作伪证罪名各一项成立。

    他的两名同伙，即56岁的前 Griffin Real Estate Investment Holdings (GREIH) 董事 Ho Yew Kong，以及41岁的前 Gryphon Capital Management 资产经理 Chua Wei Tat，也因在与该合资企业相关的高等法庭民事诉讼中提供虚假证据而被定罪。

    Ho 和 Chua 于周五各被判处一年监禁，他们也已提出上诉。

    此案源于2009年，当时 Ong 与时任荣寿司董事经理 Douglas Foo 成立合资企业，通过 GREIH 收购白沙浮广场。

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    Ong 后来成立了 Gryphon Real Estate Investment Corporate（该公司成为 GREIH 的大股东），以及负责管理白沙浮广场单位的 Gryphon Capital Management。

    案件的核心是一份据称日期为2012年3月1日的租赁协议，签订双方为 GREIH 和 ERC Institute。该协议似乎授予了对位于武吉士（Bugis）的该商业大楼数个楼层的租约。

    检方指控，Ong 及其同伙伪造了一系列书面记录，以支持一项虚构的说法，即 GREIH 拖欠 ERC Institute 赔偿金。

    随后，Ong 于2012年9月从 GREIH 挪用了1580万新元，并声称这是 GREIH 欠 ERC Institute 的“赔偿金”。

    检方表示，当 GREIH 的少数股东荣寿司提起诉讼时，Ong、Ho、Chua 以及另一名同伙 Ong Han Boon 就该租约的来源提供了相互印证的虚假证据。

    Ong Han Boon 早前已认罪并被判入狱。

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