莱佛士医疗上半年净利下滑9.6%至2900万新元

该医疗保健服务提供商的医院服务部门持续录得盈利增长

董事会预计，根据目前情况，在无不可预见的情况下，集团在2026财年将保持盈利。 照片：《商业时报》资料照片

[新加坡] 莱佛士医疗集团 公布，截至6月30日的上半年净利为2900万新元，较去年同期的3210万新元下滑9.6%。

该医疗保健集团周一（7月27日）表示，在成立第50年之际，其综合医疗保健网络于7月23日累计接诊病患人次突破5000万大关。

在中国市场，2026财年上半年营收增长13%，从2025财年上半年的1.636亿元人民币增至1.848亿元人民币（2720万美元）。该集团补充说，此前的成本优化举措也促进了财务表现的改善。

总营收同比下降6.7%，从3.784亿新元降至3.532亿新元。

其医疗保健服务部门营收下降16%至1.195亿新元，利润为1560万新元，主要原因是过渡性护理设施的入住率下降。

与此同时，集团的医院服务部门营收为1.702亿新元，利润增长11%至1970万新元。这得益于新加坡和中国医院运营效率的提升和成本管理的改善。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

莱佛士健康保险（Raffles Health Insurance）的营收为8850万新元，录得110万新元的运营亏损，较去年同期的310万新元收窄了64.3%。这归功于索赔经验的改善、审慎的理赔裁定以及有效的成本管理。

该期间的每股盈利为0.0158新元，低于去年同期的0.0173新元。

这家主板上市公司未宣布派发中期股息。

在2026财年上半年，集团产生的经营现金流为6460万新元。

集团共派发了总计5520万新元的股息，并全额偿还了5110万新元的银行贷款。

截至6月30日，现金及现金等价物为2.623亿新元，为支持现有运营和寻求严谨的增长机会提供了灵活性。

董事会预计，根据目前情况，在无不可预见的情况下，该医疗集团在2026财年将保持盈利。

该集团指出，在持续的地缘政治紧张局势、不断演变的贸易争端和金融市场波动的情况下，全球经济前景仍然不确定。尽管这些因素可能会影响商业信心，但对优质医疗保健服务的需求预计将保持韧性。

这家医疗保健业者补充说，其仍致力于加强其区域医疗保健网络，通过扩大临床服务范围、增强专科能力以及在其运营所在的亚洲城市扩大优质医疗保健服务的覆盖面。

该集团还将继续评估和采用适当的技术，包括人工智能，以提高运营效率、提升卓越服务，并支持提供安全、高质量的医疗保健服务。

莱佛士医疗股价周五下跌0.5%，收盘时下跌0.005新元，报0.95新元。