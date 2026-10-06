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顶级手套第四季度净利飙升352.6%至1.576亿令吉，供需平衡改善

全球手套需求走强及中东危机导致供应收紧，提振了公司利润率

Evan See

Evan See

Published Tue, Oct 6, 2026 · 03:09 PM
    • 马来西亚雪兰莪州一家顶级手套工厂的先进生产线。该集团公布第四季度营收增长39.7%至12.5亿令吉。
    • 马来西亚雪兰莪州一家顶级手套工厂的先进生产线。该集团公布第四季度营收增长39.7%至12.5亿令吉。 照片来源：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 顶级手套 (Top Glove) 公布，截至8月31日的第四季度，其净利润从去年同期的3480万令吉飙升352.6%，至1.576亿令吉（约合3860万美元）。

    这家在马来西亚交易所进行主要上市、在新加坡交易所进行第二上市的马来西亚橡胶手套制造商在周二（10月6日）提交的公告中表示，利润激增是受全球手套需求增加以及中东冲突导致供应收紧的推动。

    营收同比增长39.7%至12.5亿令吉，高于去年同期的8.936亿令吉。

    该集团的净利润中包含一笔6600万令吉的商誉减值，公司称这“对现金流没有影响”。

    整个财政年度，净利润从2025财年的1.053亿令吉飙升193.3%至3.08亿令吉。全年营收则从上一年的34.9亿令吉增长21%至42.3亿令吉。

    需求提振

    顶级手套将其业绩表现归因于全球手套需求的稳步增长，该增长速度超过了供应增长。

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    顶级手套企业总监 Lim Cheong Guan 在业绩简报会上表示，预计2026年全球需求将超过4000亿只。

    该集团目前在马来西亚、泰国和越南的39家工厂每年产能为950亿只。

    它在这三个市场共有51家工厂，也生产包括口腔用橡皮障和口罩在内的其他产品。

    Lim 表示：“经过几年充满挑战的时期，如今需求和供应的增长正变得更加平衡，这有助于形成更健康的市场环境，并为利润率恢复提供了更稳定的基础。”

    顶级手套表示，持续的中东危机导致原材料和手套供应收紧，这为成本转嫁和利润率改善提供了支撑。

    Lim 指出：“只要供需状况健康或达到平衡，任何成本增长都很有可能转嫁给客户。”

    盈利能力的改善使顶级手套得以维持有竞争力的定价，推动销量实现近30%的强劲增长，并实现了“更高的产能利用率”。

    该集团表示，流程自动化也有助于缓解全行业的人力短缺问题。它补充说，将在“人力允许的情况下”逐步重新启用闲置的制造业产业群设施。

    该集团的资产负债表得到加强，从2025财年的2.67亿令吉净负债状况，转为2026财年的1.41亿令吉净现金状况。

    预计增长将持续

    顶级手套的执行主席 Lim Wee Chai 表示，“手套的持续需求为长期增长提供了坚实的基础”。

    他表示，尽管市场状况持续动态变化，但该集团正以“更强的财务状况（和）运营灵活性”进入2027财年。

    他补充说，由于全球市场预计将继续增长，利润增长很可能持续到2027财年。

    董事会宣布派发2026财年每股0.015令吉的免税末期股息，支付日期为12月15日。这使得集团全年的股息总支出达到1.2亿令吉。

    展望未来，顶级手套表示，由于医疗保健、工业和餐饮业的稳定需求，手套行业的前景依然乐观。

    它补充说：“手套的必需品属性使集团能够有效地转嫁投入成本的波动，以保护利润率。”

    然而，该集团指出，马来西亚10月份天然气费率上调30%将导致每箱成本增加约2%至3%。

    它补充说，正在实施成本节约措施，例如与供应商建立热能效率合伙业务，以保障利润率并维持其成本领先地位。

    业绩公布后，顶级手套的股价在周二上涨14.6%，即0.035新元，收于0.275新元。

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