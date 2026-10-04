高登控股完成8%股权回购；Chandra Asri增持协成工业股份

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董事或首席执行官呈报22起收购，无脱售；主要股东录得28起收购和5起脱售

【新加坡】在9月25日至10月1日的五个交易日中，近40只第一上市股票提交了超过80份董事权益和主要股东持股的申报。

董事或首席执行官呈报了22起收购，无脱售；而主要股东则录得28起收购和5起脱售。这其中包括多家公司的首席执行官或董事提交的收购申报，这些公司为 All-Link Air & Sea 、 Aspial 生活服务产业群 、 Attika Group 、 Foundation 医疗保健控股 、 HealthBank Holdings 、 Hyphens Pharma International 、 南昌 (Nam Cheong) 、 Nera Telecommunications 、 Stamford Land Corporation 和 Tuan Sing Holdings 。

股票回购

在这五个交易日中，26家第一上市公司进行了股票回购，总交易额达4780万新元，其中以 大华银行 (UOB) 、 吉宝企业 (Keppel) 和 新电信 (Singtel) 的回购额最高。

高登控股完成5500万新元的平等参与回购

10月2日， 高登控股 (Cortina Holdings) 提交了一份每日股票回购通知，确认根据其场外平等参与献议，以每股4.15新元的价格，斥资总计5497万新元购买了13,246,273股股票。这些股票占公司已发行股本的8%，并作为库存股保留，使得不包括库存股的已发行股数减少至152,332,142股。

该献议于9月1日宣布，当时高登控股的股价为3.87新元。股东有权出售最多8%的持股，公司则购买了献议允许的全部13,246,273股。董事会表示，此举旨在回报股东的忠诚与支持，为他们提供一个公平的机会，以相对于近期市场价格的保费实现部分投资收益，且无需承担交易成本。

此交易是在公司于7月28日的年度股东大会上获得股东批准股票回购授权后进行的。该授权允许公司进行场内和场外回购，回购额最高可达已发行股本的10%，而此次平等参与献议设定为8%。高登控股的2026财年（截至3月31日）年报也指出，管理层会伺机利用资本来支持业务并为股东增值，潜在的资本管理行动包括派发股息和资本回报。

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截至3月31日，公司现金及现金等价物为1.627亿新元，净负债从4640万新元降至2910万新元，负债与调整后资本比率从10.19%改善至5.84%。

在2026财年，公司营收从2025财年的8.628亿新元增长13.5%至9.79亿新元，税后利润从7010万新元增长3.3%至7240万新元。集团产生的经营活动现金流净额为1.247亿新元，而2025财年为5420万新元；同时投资了2930万新元于房地产、厂房和设备。

年内，高登控股还扩大了其区域精品店网络，并随后于2026年6月完成了对澳大利亚零售业务的收购，包括在Chadstone Shopping Centre经营一家Patek Philippe精品店的权利，该店计划于2027财年下半年开业。

Chandra Asri Trading将协成工业持股比例提高至16%

9月29日，Chandra Asri Trading Company通过场外交易以276万新元（即每股0.011新元）收购了协成工业 (Hiap Seng Industries) 的2.5063亿股股票。此次收购使其直接权益从此前的11.01%增至16.18%。这些股票是Tian Yuan在协成工业的剩余股份，交易完成后，Tian Yuan不再是公司的主要股东。

Chandra Asri Trading Company于2025年7月成为协成工业的主要股东，当时其持股比例从此前的4.5%增至11.87%。在最近一次收购后，其直接权益增至16.18%。

Chandra Asri Group是东南亚一家综合能源、化工和基础设施解决方案公司，业务涵盖化学品、石化产品和合成橡胶的生产与贸易，以及码头、储罐、物流、水和能源等基础设施资产。该集团是Barito Pacific Group的一部分，其主要股东包括Siam Cement Group。

协成工业为石油天然气、石化和制药行业提供机械工程、工厂制造与安装以及工厂维护服务。在2026财年（截至3月31日），其营收从2025财年的2290万新元增长6.8%至2440万新元，主要受维护和停工检修活动量增加的推动。净利润从620万新元降至280万新元，主要反映了其他收益的减少，而营业利润则从410万新元微降至360万新元。

集团在2026财年结束时，净资产为3540万新元，现金及银行结余为2440万新元。在该财年，协成工程（Hiap Seng Engineering）完成了3120万新元的资本削减，用于抵消累计亏损。股东随后批准了每股0.0002新元的末期股息，使得2026财年总股息达到每股0.0003新元。

展望未来，协成工业预计竞争性定价、更严格的外籍劳工政策、更高的工人住宿成本、通货膨胀和地缘政治发展将继续对运营成本构成压力。该集团计划发展其核心的维护和工厂建设业务，通过成本控制来保护利润率，并通过其太阳能系统、内部培训中心和新建的工人宿舍来提高生产力。

该集团表示，在寻求符合其长期盈利能力和可持续发展目标的发展、投资和多元化机会时，将保持审慎选择。

Aspial 生活服务产业群主席继续增持股份

9月25日至30日期间，Aspial 生活服务产业群主席兼非执行董事Koh Wee Seng在市场上以约每股0.34新元的平均价格，斥资71.5万新元收购了总计210万股股票。此次收购使他的直接权益从此前的10.08%增至10.18%，总权益则从75.80%增至75.85%。

Aspial 生活服务产业群在9月的投资者推介会上，重点介绍了其集典当、珠宝零售和担保贷款于一体的综合平台规模。在2026财年上半年，该集团实现营收4.642亿新元，税前利润7150万新元。其中，零售业务贡献了86.1%的营收和60%的税前利润，而典当业务则贡献了11.9%的营收和36.9%的税前利润。截至6月30日，该集团共经营118家门店，其中新加坡78家，马来西亚24家，以及16家国际门店。

Stamford Land执行主席增持股票并收取以股代息

9月23日至29日期间，Stamford Land Corporation执行主席Ow Chio Kiat在市场上以每股0.47新元的平均价格，斥资523,486新元收购了总计1,113,800股股票。另外，他在9月28日收取了7,309,227股股票以代替2026财年的末期现金股息，并被视为在另外646,353股代息股份中拥有权益。这些交易后，他的直接权益为43.06%，总权益则从首次市场购买前的46.53%增至46.82%。

执行董事兼首席执行官Ow Yew Heng也选择收取240,463股代息股份以代替现金股息，使其1.40%的直接权益小幅增加。

南昌执行主席进一步增加视同权益

9月24日至30日期间，南昌执行主席Tiong Su Kouk通过场内交易，以每股0.988新元的平均价格，斥资197,500新元，增加了其在总计20万股股票中的视同权益。此次收购使他的视同权益从此前的6.76%增至6.81%，总权益则从24.04%增至24.09%。他的直接权益保持在17.27%不变。

Attika执行主席增持股份

9月24日至30日期间，Attika Group执行主席兼董事总经理Steven Tan在市场上以约每股0.211新元的平均价格，斥资90,516新元收购了总计429,400股股票。此次收购使他的直接权益从此前的74.3%增至74.5%。

在2026财年上半年，Attika Group以总计430万新元收购了两处房产。位于Venture Drive的房产用作集团的工地办公室，而位于Gemini @ Sims的房产预计在现有租约于2026年11月到期后，将成为其陈列室。该集团还完成了一次一送一的红股发行，并根据其股票回购授权，斥资439,000新元回购了112万股股票。

Attika Group表示将继续有选择地竞标具有合理利润率的项目，特别是在数据中心和公共基础设施领域。该集团已与一家供应商合作，计划在2026年底前在其一个项目现场部署人工智能机器人，旨在提高运营效率和生产力。它还计划加速发展其房地产业务，作为额外的增长支柱。

Foundation 医疗保健首席执行官增持股份

9月25日，Foundation 医疗保健控股执行董事兼首席执行官Liaw Yit Ming在市场上以每股0.58新元的价格，斥资13,050新元收购了22,500股股票。此次收购使他的直接持股从31,291,608股增至31,314,108股，持股比例保持在2.36%不变。

在该集团作为上市公司的首次财报电话会议上，Liaw表示，2026财年上半年的营收增长得益于资深专家的生产力提高、新晋专家的业务持续增长以及旗下医疗中心的更深度利用。他补充说，在首次公开募股（IPO）过程中暂停的收购活动预计将在2026财年下半年恢复，同时集团将继续扩大其专家网络、医疗中心容量以及在马来西亚和香港的业务版图。

本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research