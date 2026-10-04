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高登控股完成8%股权回购；Chandra Asri增持协成工业股份

董事或首席执行官呈报22起收购，无脱售；主要股东录得28起收购和5起脱售

    • 截至3月31日，高登控股 (Cortina Holdings) 的现金及现金等价物为1.627亿新元。
    • 截至3月31日，高登控股 (Cortina Holdings) 的现金及现金等价物为1.627亿新元。 照片：ST

    Geoff Howie

    Published Sun, Oct 4, 2026 · 02:30 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在9月25日至10月1日的五个交易日中，近40只第一上市股票提交了超过80份董事权益和主要股东持股的申报。

    董事或首席执行官呈报了22起收购，无脱售；而主要股东则录得28起收购和5起脱售。这其中包括多家公司的首席执行官或董事提交的收购申报，这些公司为 All-Link Air & Sea Aspial 生活服务产业群 Attika Group Foundation 医疗保健控股 HealthBank Holdings Hyphens Pharma International 南昌 (Nam Cheong) Nera Telecommunications Stamford Land Corporation Tuan Sing Holdings

    股票回购

    在这五个交易日中，26家第一上市公司进行了股票回购，总交易额达4780万新元，其中以 大华银行 (UOB) 吉宝企业 (Keppel) 新电信 (Singtel) 的回购额最高。

    高登控股完成5500万新元的平等参与回购

    10月2日， 高登控股 (Cortina Holdings) 提交了一份每日股票回购通知，确认根据其场外平等参与献议，以每股4.15新元的价格，斥资总计5497万新元购买了13,246,273股股票。这些股票占公司已发行股本的8%，并作为库存股保留，使得不包括库存股的已发行股数减少至152,332,142股。

    该献议于9月1日宣布，当时高登控股的股价为3.87新元。股东有权出售最多8%的持股，公司则购买了献议允许的全部13,246,273股。董事会表示，此举旨在回报股东的忠诚与支持，为他们提供一个公平的机会，以相对于近期市场价格的保费实现部分投资收益，且无需承担交易成本。

    此交易是在公司于7月28日的年度股东大会上获得股东批准股票回购授权后进行的。该授权允许公司进行场内和场外回购，回购额最高可达已发行股本的10%，而此次平等参与献议设定为8%。高登控股的2026财年（截至3月31日）年报也指出，管理层会伺机利用资本来支持业务并为股东增值，潜在的资本管理行动包括派发股息和资本回报。

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    截至3月31日，公司现金及现金等价物为1.627亿新元，净负债从4640万新元降至2910万新元，负债与调整后资本比率从10.19%改善至5.84%。

    在2026财年，公司营收从2025财年的8.628亿新元增长13.5%至9.79亿新元，税后利润从7010万新元增长3.3%至7240万新元。集团产生的经营活动现金流净额为1.247亿新元，而2025财年为5420万新元；同时投资了2930万新元于房地产、厂房和设备。

    年内，高登控股还扩大了其区域精品店网络，并随后于2026年6月完成了对澳大利亚零售业务的收购，包括在Chadstone Shopping Centre经营一家Patek Philippe精品店的权利，该店计划于2027财年下半年开业。

    Chandra Asri Trading将协成工业持股比例提高至16%

    9月29日，Chandra Asri Trading Company通过场外交易以276万新元（即每股0.011新元）收购了协成工业 (Hiap Seng Industries) 的2.5063亿股股票。此次收购使其直接权益从此前的11.01%增至16.18%。这些股票是Tian Yuan在协成工业的剩余股份，交易完成后，Tian Yuan不再是公司的主要股东。

    Chandra Asri Trading Company于2025年7月成为协成工业的主要股东，当时其持股比例从此前的4.5%增至11.87%。在最近一次收购后，其直接权益增至16.18%。

    Chandra Asri Group是东南亚一家综合能源、化工和基础设施解决方案公司，业务涵盖化学品、石化产品和合成橡胶的生产与贸易，以及码头、储罐、物流、水和能源等基础设施资产。该集团是Barito Pacific Group的一部分，其主要股东包括Siam Cement Group。

    协成工业为石油天然气、石化和制药行业提供机械工程、工厂制造与安装以及工厂维护服务。在2026财年（截至3月31日），其营收从2025财年的2290万新元增长6.8%至2440万新元，主要受维护和停工检修活动量增加的推动。净利润从620万新元降至280万新元，主要反映了其他收益的减少，而营业利润则从410万新元微降至360万新元。

    集团在2026财年结束时，净资产为3540万新元，现金及银行结余为2440万新元。在该财年，协成工程（Hiap Seng Engineering）完成了3120万新元的资本削减，用于抵消累计亏损。股东随后批准了每股0.0002新元的末期股息，使得2026财年总股息达到每股0.0003新元。

    展望未来，协成工业预计竞争性定价、更严格的外籍劳工政策、更高的工人住宿成本、通货膨胀和地缘政治发展将继续对运营成本构成压力。该集团计划发展其核心的维护和工厂建设业务，通过成本控制来保护利润率，并通过其太阳能系统、内部培训中心和新建的工人宿舍来提高生产力。

    该集团表示，在寻求符合其长期盈利能力和可持续发展目标的发展、投资和多元化机会时，将保持审慎选择。

    Aspial 生活服务产业群主席继续增持股份

    9月25日至30日期间，Aspial 生活服务产业群主席兼非执行董事Koh Wee Seng在市场上以约每股0.34新元的平均价格，斥资71.5万新元收购了总计210万股股票。此次收购使他的直接权益从此前的10.08%增至10.18%，总权益则从75.80%增至75.85%。

    Aspial 生活服务产业群在9月的投资者推介会上，重点介绍了其集典当、珠宝零售和担保贷款于一体的综合平台规模。在2026财年上半年，该集团实现营收4.642亿新元，税前利润7150万新元。其中，零售业务贡献了86.1%的营收和60%的税前利润，而典当业务则贡献了11.9%的营收和36.9%的税前利润。截至6月30日，该集团共经营118家门店，其中新加坡78家，马来西亚24家，以及16家国际门店。

    Stamford Land执行主席增持股票并收取以股代息

    9月23日至29日期间，Stamford Land Corporation执行主席Ow Chio Kiat在市场上以每股0.47新元的平均价格，斥资523,486新元收购了总计1,113,800股股票。另外，他在9月28日收取了7,309,227股股票以代替2026财年的末期现金股息，并被视为在另外646,353股代息股份中拥有权益。这些交易后，他的直接权益为43.06%，总权益则从首次市场购买前的46.53%增至46.82%。

    执行董事兼首席执行官Ow Yew Heng也选择收取240,463股代息股份以代替现金股息，使其1.40%的直接权益小幅增加。

    南昌执行主席进一步增加视同权益

    9月24日至30日期间，南昌执行主席Tiong Su Kouk通过场内交易，以每股0.988新元的平均价格，斥资197,500新元，增加了其在总计20万股股票中的视同权益。此次收购使他的视同权益从此前的6.76%增至6.81%，总权益则从24.04%增至24.09%。他的直接权益保持在17.27%不变。

    Attika执行主席增持股份

    9月24日至30日期间，Attika Group执行主席兼董事总经理Steven Tan在市场上以约每股0.211新元的平均价格，斥资90,516新元收购了总计429,400股股票。此次收购使他的直接权益从此前的74.3%增至74.5%。

    在2026财年上半年，Attika Group以总计430万新元收购了两处房产。位于Venture Drive的房产用作集团的工地办公室，而位于Gemini @ Sims的房产预计在现有租约于2026年11月到期后，将成为其陈列室。该集团还完成了一次一送一的红股发行，并根据其股票回购授权，斥资439,000新元回购了112万股股票。

    Attika Group表示将继续有选择地竞标具有合理利润率的项目，特别是在数据中心和公共基础设施领域。该集团已与一家供应商合作，计划在2026年底前在其一个项目现场部署人工智能机器人，旨在提高运营效率和生产力。它还计划加速发展其房地产业务，作为额外的增长支柱。

    Foundation 医疗保健首席执行官增持股份

    9月25日，Foundation 医疗保健控股执行董事兼首席执行官Liaw Yit Ming在市场上以每股0.58新元的价格，斥资13,050新元收购了22,500股股票。此次收购使他的直接持股从31,291,608股增至31,314,108股，持股比例保持在2.36%不变。

    在该集团作为上市公司的首次财报电话会议上，Liaw表示，2026财年上半年的营收增长得益于资深专家的生产力提高、新晋专家的业务持续增长以及旗下医疗中心的更深度利用。他补充说，在首次公开募股（IPO）过程中暂停的收购活动预计将在2026财年下半年恢复，同时集团将继续扩大其专家网络、医疗中心容量以及在马来西亚和香港的业务版图。

    本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research

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