The Business Times
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Grab首席执行官 Anthony Tan 斥资3000万美元收购股票，意在安抚投资者？

尽管财务状况良好且进行了增厚收益的收购，该股表现持续疲软。

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Thu, Sep 24, 2026 · 10:00 AM
    • Grab首席执行官 Anthony Tan 表示，购买公司股票是一个表明其立场的信号。
    • Grab首席执行官 Anthony Tan 表示，购买公司股票是一个表明其立场的信号。 图片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】— 在Grab股价过去一年下跌超过50%、并触及2.74美元的三年低点之际，该公司首席执行官 Anthony Tan 于9月21日出手购买了自家股票。

    根据9月21日披露的文件，Anthony Tan 以每股2.8866美元的价格购买了1040万股股票，总值约2990万美元。这是该公司上市以来他的首次买入，与其一贯减持股份的做法形成对比。

    例如，他上一次与Grab相关的交易是在8月份，当时他以150万美元的价格出售了40万股股票。

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    Grab

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