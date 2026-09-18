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贪污调查局传讯Multi-Chem首席执行官与首席运营官；公司股价触发阻断措施

两名执行董事被要求保释，并上缴护照和手机

Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Sep 18, 2026 · 09:52 AM
    • 作为持续调查的一部分，贪污调查局官员走访了该集团的办公场所，并查获了数份文件。
    • 作为持续调查的一部分，贪污调查局官员走访了该集团的办公场所，并查获了数份文件。 照片：《商业时报》档案

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】主板上市的IT分销公司 Multi-Chem 于周四（9月17日）宣布，其首席执行官、首席运营官以及两名高级雇员已接受贪污调查局（CPIB）的问话。

    Multi-Chem股价一开盘便暴跌，在早盘交易中下挫超过40%，即下跌1.84新元至2.50新元。此次暴跌触发了交易所的阻断措施机制，当证券经历剧烈波动时，该机制将强制实施10%的价格波动限制和五分钟的冷静期。

    在提交给新加坡交易所（SGX）的一份监管文件中，该公司的审计与风险管理委员会（ARMC）披露，首席执行官Foo Suan Sai和首席运营官Han Juat Hoon接受了该反贪机构的问话。

    两名执行董事被要求保释，并将其护照和手机上缴给贪污调查局。

    由集团独立董事组成的审计与风险管理委员会（ARMC）是由Han告知这一情况的。委员会在其关于此事的声明中澄清，它并未直接获悉贪污调查局正在处理的事项。

    集团的两名高级销售雇员也接受了贪污调查局的问话。委员会表示，目前尚不清楚这些雇员是否同样被要求上缴护照或移动设备。

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    作为持续调查的一部分，贪污调查局官员走访了该集团的办公场所，并查获了数份文件。

    这些文件包括集团从早前年份至今的部分财务账户、与集团人员及一名供应商个人相关的员工报销文件，以及一份与该供应商相关的协议。

    委员会成员Steven Chong Teck Sin代表审计与风险管理委员会表示：“审计与风险管理委员会目前正向执行董事寻求更多信息，以了解有关问话、调查内容以及贪污调查局所采取的其他行动。”

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