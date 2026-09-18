贪污调查局传讯Multi-Chem首席执行官与首席运营官；公司股价触发阻断措施
两名执行董事被要求保释，并上缴护照和手机
- 作为持续调查的一部分，贪污调查局官员走访了该集团的办公场所，并查获了数份文件。 照片：《商业时报》档案
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】主板上市的IT分销公司 Multi-Chem 于周四（9月17日）宣布，其首席执行官、首席运营官以及两名高级雇员已接受贪污调查局（CPIB）的问话。
Multi-Chem股价一开盘便暴跌，在早盘交易中下挫超过40%，即下跌1.84新元至2.50新元。此次暴跌触发了交易所的阻断措施机制，当证券经历剧烈波动时，该机制将强制实施10%的价格波动限制和五分钟的冷静期。
在提交给新加坡交易所（SGX）的一份监管文件中，该公司的审计与风险管理委员会（ARMC）披露，首席执行官Foo Suan Sai和首席运营官Han Juat Hoon接受了该反贪机构的问话。
两名执行董事被要求保释，并将其护照和手机上缴给贪污调查局。
由集团独立董事组成的审计与风险管理委员会（ARMC）是由Han告知这一情况的。委员会在其关于此事的声明中澄清，它并未直接获悉贪污调查局正在处理的事项。
集团的两名高级销售雇员也接受了贪污调查局的问话。委员会表示，目前尚不清楚这些雇员是否同样被要求上缴护照或移动设备。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
作为持续调查的一部分，贪污调查局官员走访了该集团的办公场所，并查获了数份文件。
这些文件包括集团从早前年份至今的部分财务账户、与集团人员及一名供应商个人相关的员工报销文件，以及一份与该供应商相关的协议。
委员会成员Steven Chong Teck Sin代表审计与风险管理委员会表示：“审计与风险管理委员会目前正向执行董事寻求更多信息，以了解有关问话、调查内容以及贪污调查局所采取的其他行动。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Fed hike throws Singapore banks a margin lifeline; UOB likely to benefit more
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
From Haidilao to Oriental Kopi: How some of Asia’s favourite F&B players are faring in 2026
Floods compound Philippine growth woes from public-works scandal