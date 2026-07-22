CSE Global斥资800万美元收购美国电信业务

此项交易预计将增强该公司在美国的业务版图

CSE Global于7月21日完成交易，并已向SEI Wireless Solutions支付了80%的现金对价。 图片来源：《商业时报》资料图

（新加坡讯）CSE Global周三（7月22日）在一份交易所公告中表示，已斥资800万美元收购总部位于美国的SEI Wireless Solutions。

该交易已于周二完成，其中80%的现金对价已支付给SEI。

CSE Global表示：“剩余的对价金额将在交割日后的120天内，根据届时确定的任何交割后购买价调整进行支付。”

收购完成后，SEI将成为该集团的间接全资子公司。

CSE Global还指出，“此次收购预计将完全通过银行借款提供资金”。

该集团一直在类似市场从事无线电和关键通信业务，并表示此次最新收购具有“战略契合性”。

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该公司预计，此举将扩大其在基础设施领域的通信业务，同时加强其在美国的业务版图。

SEI成立于2009年，是一家电信解决方案提供商，专注于双向无线电系统、无线通信基础设施以及综合安全与安保技术。

其业务重点是为商业企业、大型场馆、活动以及公共安全相关领域提供关键任务通信服务。

在该消息公布前， CSE Global 的股价周三收盘报1.25新元，下跌0.05新元，跌幅为3.8%。