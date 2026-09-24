CSE Global赢得两份价值1.5亿美元的美国电气化合同

合同涉及设计与制造配电中心

CSE Global表示，美国电力基础设施市场对此类解决方案的需求日益增长，这为集团带来了重大机遇。 照片：CMG

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【新加坡】系统集成商 CSE Global 于周四（9月24日）宣布，已在美国赢得两份电气化合同，总价值达1.5亿美元。

CSE Global在一份交易所公告中表示，第一份合同涉及为美国液化天然气（LNG）市场设计和制造配电中心（PDC），并集成复杂的电气与控制系统。

该合同的执行期为2026年至2028年，旨在支持路易斯安那州Calcasieu Pass 2液化天然气设施的扩建项目，通过增设基础设施以提高该站点的生产和出口能力。

第二份合同是一份为Cheyenne电力枢纽项目设计和制造配电中心的后续订单，该项目最初于2026年8月14日公布。

这些配电中心预计将在2026年至2027年间分阶段交付，将为邻近的一个数据中心提供安全可靠的电力分配。

CSE Global集团董事总经理兼首席执行官Lim Boon Kheng表示：“美国液化天然气及电力基础设施市场对电气化解决方案的需求日益增长，为本集团带来了重大机遇，并将支持我们电气化业务的持续增长。”

他补充说，预计这些合同将对公司2026至2028财年的财务业绩做出积极贡献。

该集团指出，预计这些合同不会对本财年的每股综合有形净资产或每股收益产生任何重大影响。

在周四该公告发布前，CSE Global的股价收于1.26新元，上涨0.02新元，涨幅为1.6%。