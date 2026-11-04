CSE Global第三季度新订单增近两倍至4.349亿新元，股价上涨7%

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新增业务将集团在手订单总额提升至7.285亿新元

CSE Global的增长前景得益于其在2025财年末宣布的与Amazon签订的一项商业协议。 图片来源：CMG

[新加坡] 全球系统集成商 CSE Global 的股价于周三（11月4日）上涨超过7%，此前该集团在2026财年第三季度获得了价值4.349亿新元的新订单。

这一数额是去年同期录得的1.461亿新元的近三倍，主要受电气化解决方案强劲需求的推动。

截至2026年9月30日，新订单将集团的在手订单总额提升至7.285亿新元。预计这些订单不会对集团2026财年的每股综合有形净资产或每股盈利产生任何重大影响。

该股周二收盘报0.915新元，上涨0.6%（0.005新元）；周三开盘报0.935新元。

截至上午10时25分，该股随后攀升0.065新元（7.1%）至0.98新元，成交量达1300万股。据报没有交叉盘交易。

此次上涨正值美国科技股普遍反弹之际。由于主要人工智能股票在美国中期选举结果公布前复苏，纳斯达克指数周二收高。

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然而，市场仍然担忧对人工智能基础设施的大量投资是否能在短期内产生足够的回报。纳斯达克100指数早前已进入回调区间，此前该指数从10月6日的创纪录收盘价下跌超过10%。

CSE Global为能源、基础设施以及采矿和材料等行业提供定制化集成系统、自动化、通信和安防解决方案。

其三大核心业务板块是自动化、通信和电气化。

其增长前景得益于2025财年末宣布的一项与Amazon的商业协议，该协议包括向这家美国科技巨头发行约6300万份认股权证，以及在五年内价值15亿美元的订单。

在2026年5月的一份报告中，兴业银行研究部（RHB Research）表示，来自Amazon的订单提供了强劲的盈利可见性，其中数据中心等项目为CSE Global的电气化和通信业务提供了支持。

这笔承诺平均每年带来约4亿新元的订单，相较于该集团2025财年9.69亿新元的营收，这是一笔重大贡献。

在此次赢得最新订单之前，该公司在2026财年第二季度获得了价值1.991亿新元的新订单。截至2026年6月30日，这使其在手订单总额达到6.204亿新元。

今年8月，CSE Global还向股东通报了一项于3月启动的战略评估的最新进展，该评估可能导致集团被完全出售。评估范围涵盖了涉及公司股份及/或其全部或部分业务与资产的潜在交易。

此项评估是应控股股东Heliconia Capital Management的要求而启动的。Heliconia是淡马锡 (Temasek Holdings) 旗下的一家全资投资公司，专注于扶持区域内的中小企业成长。此外，也有一家匿名方提出了初步且不具约束力的收购意向。