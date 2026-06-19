CSE Global董事会冲突：Eugene Lai与Tan Chian Khong是何许人也？

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《商业时报》深入探讨近期争议

CSE董事会主席Eugene Lai（左）与Tan Chian Khong的冲突，导致后者辞去公司首席独立董事一职。 照片：商业时报资料

【新加坡】 CSE Global 的一场董事会纠纷，激起了投资者对其中主角的兴趣。

主席Eugene Lai与首席独立董事Tan Chian Khong——后者在冲突后辞职——均为资深的企业与管理界领袖。

《商业时报》整理了这两位董事会成员的背景，他们的冲突在企业界引起了不小的波澜。

Lai与Tan是何许人？

Lai是CSE Global的主席，同时也担任其控股股东、Temasek子公司Heliconia Capital Management的主席。

他同时是Temasek旗下65 Equity Partners和CapitaLand Investment的董事会成员，并曾在Southern Capital Group、JPMorgan、The Carlyle Group和The Ascott担任董事总经理及领导职务。

他在私募股权和投资银行领域的背景，加上其管理和领导经验，使他成为备受追捧的企业领袖。

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Lai的专业背景是律师，他拥有伦敦政治经济学院的一等荣誉学位和哈佛法学院的硕士学位。值得一提的是，他还以优等成绩（cum laude）毕业于圣经神学研究学院，获得硕士学位。

与他相对的是Tan，一位资深的独立董事和经验丰富的审计专业人士。

他在审计行业工作了35年，其中有20年是在Ernst & Young担任合伙人，直至2016年退休。

他担任多家知名机构的董事，包括Hong Leong Asia、The Straits Trading Company、Banyan Tree、SMRT Corporation以及新加坡赌博管制局。

在6月2日辞职前，他是CSE Global的首席独立董事、审计委员会主席及提名委员会主席。

他们之间发生了什么？

两人之间的意见分歧似乎在5月19日的一次电话交谈中达到顶点，事后双方对通话内容各执一词。

Tan表示，Lai要求他辞去首席独立董事以及在CSE Global各委员会中的职务。

他拒绝辞职，因为他是由股东选举产生的，只对股东负责。“主席说他不同意，并希望我能早点让位。我认为这违反了良好治理的原则。”

他还提到，与Lai在集团运营方向和某位高级管理层人员的处理方式上，存在日益严重的分歧。

但Lai对Tan的几项说法提出了异议。

他表示，他只是分享了他个人以及Heliconia的看法，即公司在进入下一增长阶段时，进行董事会更新将对公司有利，包括任命一位在并购方面有经验的首席独立董事。

Lai说，这并非要求Tan辞职的指令，如果Tan决定完成其全部任期，他会尊重其决定。Tan最终辞职是因为他觉得自己在董事会的处境已难以为继。

董事会冲突的背后是什么？

市场观察人士猜测，这场董事会冲突的根源可能在于CSE Global从3月份开始的战略评估。

这项由投资银行Jefferies提供顾问的评估，可能导致私有化、出售股份、剥离主要业务或合并等结果。

尽管公司不拥有实体数据中心，但其主要业务，即与包括Amazon在内的超大规模云服务商的工程和系统集成合伙业务，受益于行业蓬勃发展，推动了公司业务和股价飙升。

在截至3月31日的三个月里，受数据中心行业新增需求的提振，公司营收增长29.1%，达到2.652亿新元。

去年年底，CSE Global向Amazon的一家子公司发行了6300万份认股权证，这与一项15亿美元的支出目标挂钩。该交易推动公司股价创下10年新高。

每份认股权证可以0.7671新元的行权价转换为一股CSE股票，这让Amazon坐拥可观的账面收益。Heliconia也是如此。

据《The Edge Singapore》报道，公司股价的飙升可能为套现提供了良机。

该报道推测，当时可能有人提出收购Heliconia所持股份的要约，但以Tan为首的董事会可能对此表示反对，并倾向于通过直接私有化的方式，将同样的要约扩展至所有股东。

CSE Global的背景故事是什么？

CSE Global成立于1985年，最初是ST Engineering旗下电子部门Chartered Electronics Industries的工程项目部。

1997年1月，公司通过管理层收购实现独立，并于1999年在新加坡交易所上市。

几十年来，它已从一个区域性工程单位发展成为专注于自动化、电信和电气化领域的全球系统集成商。

Heliconia Capital持有这家科技系统集成商23.79%的股份。由于其数据中心业务的蓬勃发展，该公司近期引起了市场的极大关注。