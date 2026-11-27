分析师警告项目或将延期，投资将趋于谨慎，全球超大规模业者亦不例外

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] —— 尽管分析师警告可能出现项目延期、合规成本增加和贷款更趋谨慎等问题，美国数据中心巨头Equinix和Digital Realty正淡化Nvidia据报暂停向东南亚出口人工智能服务器所带来的影响。

虽然分析师预计，传闻中影响新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的Nvidia芯片禁令只是暂时的，但这增加了该地区面临的不确定性。该地区本已在应对11月16日宣布、旨在限制中国获取先进芯片的更严格美国半导体管制措施。

副总理Gan Kim Yong周五（11月27日）表示，新加坡尚未证实暂停出货的消息。该消息最先由《金融时报》报道。

Equinix的一位发言人告诉《商业时报》：“我们对东南亚的信心保持不变。”他指出，企业、云和网络供应商以及金融服务公司的需求基础广泛。

该发言人表示，其客户继续为长期增长进行规划，公司也持续在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾进行投资。

Equinix指出，作为一家主机托管服务提供商，它不直接提供包括先进图形处理器在内的计算能力。

与此同时，Digital Realty预计对其现有业务的影响有限，因为其东南亚业务主要通过主机托管服务为云和企业客户提供服务。

公司正在审查最新的美国出口管制措施，以评估其影响，包括许可和报告要求。

在本地运营的其他数据中心业者，包括吉宝（Keppel）、新科电信媒体环球数据中心（ST Telemedia Global Data Centres）、新电信（Singtel）和AirTrunk，均拒绝置评。Nvidia则尚未回应质询。

出货冻结或致项目延期

分析师预计Nvidia据报暂停出货的措施只是暂时的，但由于不确定性依然存在，这可能会扰乱项目进度和融资。

辉立证券研究部主管Paul Chew认为，暂停出货是“针对所有新（美国）法规的预防措施”。

与此同时，惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下机构BMI的科技行业研究主管Andrew Kitson预计，Nvidia将“迅速采取变通办法，尽可能减少对这些市场的干扰”。

他表示，在首席执行官Jensen Huang的领导下，出口管制“有可能不会全面实施，并且可能会做出一些豁免”。他引述了Huang对特朗普政府的影响力以及Nvidia争取更多中国市场准入的努力。

法国外贸银行企业与投资银行部亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，暂停出货可能会导致人工智能服务器交付延迟，并使与中国客户相关的项目停滞，部分交易的融资已被搁置。

她说：“最脆弱的是与中国有关联的运营商、服务于中国人工智能公司的‘新云’服务商，以及像马来西亚（柔佛）和泰国这样有很高中国业务敞口的市场。新加坡因其客户群更多元化，受影响相对较小。”

与此同时，最新的美国出口管制措施将限制范围从实体芯片运输扩大到中国公司对先进计算能力的远程访问，这对整个地区的数据中心都将产生影响。

法国外贸银行在早前的一份报告中估计，在四个受影响的东南亚市场中，近三分之一的运营数据中心容量与中国所有权或租户有关，而在马来西亚和泰国，这一比例均超过45%。

Jefferies的亚细安研究分析师Joanna Cheah表示，新加坡在监管合规方面相对严格的做法，也使其数据中心行业处于“更有利的地位”，能够更好地应对新的美国限制措施。

她补充说，在那些为满足中国人工智能相关需求而建设大量新数据中心容量的区域市场，影响可能更为显著。

投资前景更趋黯淡

即使Nvidia传闻中的芯片禁令得到解决，分析师仍预计，更严格的美国出口管制将对东南亚的数据中心投资扩张造成冲击。

Garcia Herrero说：“综合来看，这些因素可能会通过增加合规成本、许可不确定性以及面向中国项目的风险，来减缓该地区人工智能数据中心的投资热潮，并使其更具选择性。”

她指出，资本可能会流向那些能够稳定获得芯片且客户群多元化的设施，特别是服务于美国和其他西方公司的设施。

同样，辉立证券的Chew表示，随着融资变得更加谨慎和中国需求的减弱，区域需求将会减少，尽管需求日益集中在美国的超大规模业者中。

然而，BMI的Kitson预计，在未来12至18个月内，全球超大规模业者的扩张和投资意愿将会降温，因为各公司需要评估新的半导体贸易规则将如何实施和执行。

他警告说，虽然东南亚的数字化转型将持续推动对数据中心服务的需求，但本地需求可能无法立即弥补中国需求的缺口。

尽管像新加坡这样的国家已表示正在研究这些措施的细节并与美国当局进行沟通，不确定性依然存在。

Kitson还指出，Donald Trump早前曾威胁要对在美国境外开发人工智能数据中心的美国超大规模业者征收关税。

他补充说：“这项措施将如何执行——即使科技公司不反抗并任其发生——也远未明朗。”

Young Zhan Heng补充报道