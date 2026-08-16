人工智能与云增长推动数据中心新加坡房地产投资信托（S-Reits）蓬勃发展

REIT WATCH

行业分析师指出，在持续的数字化进程推动下，该行业前景普遍乐观。

NTT DC Reit 在首次公开募股后录得积极的租赁势头，出租率升至95.9%。 图片来源：NTT DC REIT

【新加坡】在云服务和人工智能带来的结构性需求推动下，新加坡的数据中心房地产投资信托（DC S-Reits）在最新的业务更新中展现了持续强劲的经营业绩，派息持平或有所增长。

在截至6月30日的报告期内，三只纯数据中心房地产投资信托均报告了高出租率和双位数的租金调升率。行业分析师也指出，受人工智能（AI）迅速普及和持续数字化进程的推动，该行业前景普遍乐观。

房地产咨询公司 JLL 在其2026年《全球数据中心展望》报告中指出，2026年至2030年间将新增近100吉瓦的数据中心，使全球容量翻倍。到2030年，全球数据中心行业的复合年增长率预计将达到14%。

同样，高纬环球（Cushman & Wakefield）的《2026年上半年亚太区数据中心更新报告》指出，在人工智能工作负载、云服务和企业数字化转型的强劲需求推动下，亚太区数据中心市场在2026年上半年保持了强劲的增长势头。这些广泛的行业利好因素也反映在纯数据中心房地产投资信托的经营业绩中。

吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit)

吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit) 报告称，在租金调升和租金上调带来的更强劲经营业绩，以及在 Keppel DC Singapore 3 和 4 中有效权益增加的推动下，其2026年上半年的每单位派息（DPU）同比增长了11.3%。

吉宝数据中心房地产投资信托在2026年上半年还实现了约10%的投资组合租金调升率。在卡迪夫（Cardiff）数据中心租约到期后，其按可出租面积计算的投资组合出租率为92.5%。若不计此项，出租率将为95.3%，与第一季度持平。

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该信托的总杠杆率为34%，为未来增长保留了充足的债务空间。它正在积极进行投资组合优化，包括评估资产重新定位、电力扩容和重建计划、资本循环，以及战略性收购能够满足超大规模云服务商要求的高质量数据中心。

Digital Core Reit

Digital Core Reit 报告称，尽管净房地产收入下降，但由于联营公司派息增加基本抵消了影响，其2026年上半年的每单位派息保持稳定。该信托还在2026年上半年以每单位0.488美元的平均价格回购了800万个单位，实现了约0.4%的每单位派息增值。

该信托在用投资组合的出租率保持在97.3%的高位，加权平均租赁期限（WALE）为4.3年。该信托获得了年租金达500万美元的新租约和续租租约，并实现了25%的强劲现金租金调升率。

今年1月早些时候，Digital Core Reit 就其 Linton Hall 资产与一家投资级的全球云服务提供商达成了协议。该租约预计于2026年12月开始，按该信托90%的份额计算，预计将产生约1330万美元的年化净房地产收入。

FSM Global 的分析师 Joel Phua 指出，尽管 Linton Hall 的暂时性收入缺口导致近期派息增长暂停，但高达25%的强劲租金调升率和战略性单位回购凸显了其投资组合的潜在韧性。他给予该信托“买入”评级，目标价为0.70美元。

NTT DC Reit

另一方面， NTT DC Reit 在首次公开募股后录得积极的租赁势头，在美国两个和新加坡一个数据中心获得扩租后，出租率升至95.9%。若计入已承诺的租约，出租率预计将进一步增至99.2%。大部分已承诺的租约预计将从其2026/27财年第三季度开始贡献收益，从而提供更清晰的盈利前景。

NTT DC Reit 计划在2026/27财年第三季度前召开特别股东大会，讨论可能调整管理费结构的事宜，以更好地与单位持有人的利益保持一致。

在较低的税收、运营成本和有利的汇率影响下，截至6月的第一季度净房地产收入比首次公开募股时的预测高出5%。与此同时，可分配收入比首次公开募股时的预测高出10.6%。该信托保持了强健的资产负债表，总杠杆率为31.0%，加权平均租赁期限为4.3年。

其他拥有数据中心业务的新加坡房地产投资信托还包括 丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust) 、 凯德腾飞房产信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 、 凯德印度信托 (CapitaLand India Trust) 和 Stoneweg Europe Stapled Trust (SERT) 。

凯德印度信托正在扩大其数据中心业务版图，有多个项目正在开发中。它已在2026财年成功开发并将其首个液冷数据中心出租给一家全球超大规模云服务商租户，其他数据中心开发项目也计划于2026年底前完工。

2026年8月，SERT 宣布其双轨数据中心战略（包括内生和外延增长渠道）预计将支持其数据中心业务占比从目前的7.2%增长到2028年的15%至25%。

Chan Rui Qi 和 Emelia Tan 是新加坡交易所（SGX）资本市场发展部的董事

欲了解更多关于新加坡房地产投资信托行业的研究和信息，请访问 sgx.com/research-education/sectors 查看《SREITs & Property Trusts Chartbook》。