调查：数据中心预计将给新加坡能源供应带来更大压力

调查也发现，能源行业对采纳人工智能持乐观态度，但面临成本和数据质量的挑战。

“能源转型状况”调查由新加坡可持续能源协会每年进行。 照片：PIXABAY

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【新加坡】一项新的行业调查显示，新加坡数据中心的增长预计将给该国的能源供应带来压力，同时也会刺激市场对储能解决方案和电网升级的需求。

在接受调查的100名东南亚能源领域专业人士中，近45%的人认为，到2030年，数据中心的增长对新加坡能源行业最大的影响是“能源供应和基础设施压力加大”。

另有31%的人预计，最大的影响将是储能和电网升级需求的增加。

这些是新加坡可持续能源协会 (Seas) 每年进行的“能源转型状况”调查的其中一些主要发现。

Seas执行董事Kavita Gandhi告诉《商业时报》，业界正在关注数据中心的能源需求是否会影响电价，以及基础设施发展是否能跟上步伐。

她强调，清洁能源的供应速度“跟不上数据中心的建设速度”。

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在调查的受访者中，只有13%的人认为，数据中心增长的主要影响是可再生能源部署的增加。

尽管新加坡正在推动数据中心走向绿色化，但情况依然如此。其最新一批数据中心容量分配规定，至少50%的分配容量必须由绿色能源（如垂直太阳能、生物甲烷或绿氢）供电。

Gandhi说，虽然数据中心在推动清洁能源应用方面有巨大潜力，但业界对此仍存在“些许悲观情绪”。

Seas此前曾发布一份白皮书，指出了相关挑战，例如项目评估方法不透明，以及能源采购机制未能与时俱进以适应绿色能源。

她说：“数据中心和可再生能源开发商之间有很多双边讨论。我们在白皮书中提出了一些存在不确定性的领域，我认为目前情况仍维持现状。”

人工智能在能源领域的应用

此外，调查发现，能源行业对采纳人工智能持乐观态度，但面临成本和数据质量的挑战。

约57%的受访者表示，在未来五年，人工智能将在加速新加坡能源转型方面发挥“重要”作用。

超过35%的受访者表示，其所在机构正在运行人工智能试点项目，另有三分之一的受访者表示其机构正在探索相关机会。

然而，近60%的受访者认为数据质量和可用性，以及实施成本是最大的障碍。

Gandhi指出，人工智能在能源领域有重要的应用案例；例如，它可以提高太阳能发电系统的发电量。

她说：“（以前）你无法准确地看到是哪些面板出现故障，或者系统是否达到了承诺的发电量……现在你可以追踪更多信息，每多发一度电都是钱。”

人工智能还可以提高能源效率。例如，它可以辅助负荷转移，即将电力消耗转移到需求相对较低的时段。

然而，Gandhi指出，由于清洁能源的专业性和技术性较强，为人工智能获取训练数据是一项挑战。

聚焦亚细安电网计划

调查还探讨了今年的中东冲突对商业情绪的影响。35%的受访者表示，战争对他们的业务造成了“中等程度”的影响，而31%的人表示影响“轻微”。

最大的影响包括投资决策延迟，以及对区域或本地解决方案的兴趣增加。

Gandhi指出：“每个人都想持观望态度，尤其是在如何采购清洁能源方面做重大决策时。”

但随着市场对区域解决方案的兴趣日益浓厚，她对亚细安电网计划（Asean Power Grid，简称APG）的发展持乐观态度。该计划旨在2045年前连接成员国的电力系统，以实现电力交易。

特别是新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，这更令人期待。

超过60%的受访者认为，亚细安电网计划将扩大双边和次区域的电力交易安排，但要实现一个完全一体化的区域电网仍需时日。

另有24%的受访者更为乐观，预计未来十年内将出现显著的跨境电力交易。

Gandhi认为，推进亚细安电网计划的“经济必要性”已经增强，特别是在各国竞相实现自身气候目标的情况下。可再生能源证书的交易也带来了新的机遇。

她说：“围绕这一点将发展出一个全新的产业。所以我认为现在不会只是空谈，而是会有实际行动。”