Databricks将在新加坡投资超过3.5亿美元 员工人数将增加一倍以上
该公司还将与资讯通信媒体发展局 (IMDA) 和经济发展局 (经发局) 合作，为2万名人员提供行业相关的数据和人工智能技能培训。
- 通信及新闻部长Josephine Teo（右）指出，新加坡的人工智能发展下一阶段将从实验阶段转向生产阶段。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】数据管理公司Databricks于周三（9月16日）宣布，计划在未来三年内向其新加坡业务投资超过3.5亿美元，并将员工人数增加一倍以上，达到500余人。
在新加坡增加的员工中，将有超过200个技术职位，例如前线部署工程师和技术专家，涵盖研发等领域。
Databricks亚太及日本地区现场工程副总裁Nick Eayrs表示，随着公司寻求为客户扩展其人工智能的实施能力，对这些职位的需求正在上升。
随着实施需求的增加，Databricks需要招聘更多有才华的工程师来协助客户启用并构建系统。
他补充道，公司选择在新加坡投资，是看重其值得信赖的政府、合伙业务的机会以及人才生态系统。
Eayrs告诉《商业时报》，新加坡的角色已超越区域销售中心，他指出，新加坡在市场营销、工程和机器学习等商业和技术运营方面都拥有专业知识。
在金沙博览会议中心举行的Databricks数据与人工智能大会期间，他在接受采访时说：“我们部分关于人工智能工程的工作，实际上就是在新加坡进行的。”
Databricks目前在新加坡拥有超过250名员工，在亚太地区（Apac）拥有超过1500名员工。在全球范围内，该公司的员工总数超过1万人。
该公司的平台能让企业组织和管理人工智能模型所使用的数据，从而通常能让这些模型产生更好的输出结果。
前线部署工程（Forward-deployed engineering）是一个新兴的工程领域，它将客户与工程师联系起来，以便根据客户需求定制产品。
Eayrs指出，虽然Databricks会招聘经验丰富的工程师来填补前线部署工程师的职位，但他补充说，公司也会招聘应届毕业生，并由高级工程师进行培训，使其能够胜任这类角色。
他指出：“（应届毕业生）拥有出色的工程知识，只是缺乏经验。我们可以弥补这一差距，加以培养，让他们随着时间的推移成长为真正有能力的工程师。”
为了进一步支持其在新加坡的发展宏图并容纳新增的员工，这笔3.5亿美元投资的一部分将用于扩建其新加坡总部，新办公室位于IOI Central Boulevard Towers，面积将扩大至原来的四倍，达到3万2000平方英尺。
该总部将作为亚太及日本地区的中心，并为合作伙伴和客户设立专门的培训与协作设施。办公室将占据两个楼层，公司预计在今年11月正式启用。
目前，Databricks的办公室位于炮台路（Battery Road）的一个共享办公空间。
普及人工智能技能
在一场炉边谈话中，通信及新闻部长Josephine Teo指出，新加坡的人工智能发展下一阶段将从实验阶段转向生产阶段。
但她也承认，新加坡的机构必须克服一些“非常严重的障碍”，例如技能短缺，以及如何将人工智能与现有工作流程相结合。
为帮助解决这些问题，Databricks将与资讯通信媒体发展局 (IMDA) 和经济发展局 (经发局) 合作，为国内2万名人员提供与行业相关的数据和人工智能技能培训。
通过该培训，参与者将培养在数据工程、分析、生成式人工智能和人工智能治理等领域的技能。
该公司补充说，将与新加坡管理大学合作，将其行业知识融入该校的课程中。
Eayrs说：“我很有信心我们能将合作扩展到其他（大学）。”他补充说，Databricks已经在一个海事分析项目上与新加坡国立大学（国大）合作过。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
Quarter of Singtel special discounted shares sold ahead of CPF Board transfer
Why Tan Aik Keong of digital solutions specialist Agmo wants to make himself less indispensable
Asia needs new energy security architecture