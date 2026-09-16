Databricks将在新加坡投资超过3.5亿美元 员工人数将增加一倍以上

该公司还将与资讯通信媒体发展局 (IMDA) 和经济发展局 (经发局) 合作，为2万名人员提供行业相关的数据和人工智能技能培训。

通信及新闻部长Josephine Teo（右）指出，新加坡的人工智能发展下一阶段将从实验阶段转向生产阶段。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】数据管理公司Databricks于周三（9月16日）宣布，计划在未来三年内向其新加坡业务投资超过3.5亿美元，并将员工人数增加一倍以上，达到500余人。

在新加坡增加的员工中，将有超过200个技术职位，例如前线部署工程师和技术专家，涵盖研发等领域。

Databricks亚太及日本地区现场工程副总裁Nick Eayrs表示，随着公司寻求为客户扩展其人工智能的实施能力，对这些职位的需求正在上升。

随着实施需求的增加，Databricks需要招聘更多有才华的工程师来协助客户启用并构建系统。

他补充道，公司选择在新加坡投资，是看重其值得信赖的政府、合伙业务的机会以及人才生态系统。

Eayrs告诉《商业时报》，新加坡的角色已超越区域销售中心，他指出，新加坡在市场营销、工程和机器学习等商业和技术运营方面都拥有专业知识。

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在金沙博览会议中心举行的Databricks数据与人工智能大会期间，他在接受采访时说：“我们部分关于人工智能工程的工作，实际上就是在新加坡进行的。”

Databricks目前在新加坡拥有超过250名员工，在亚太地区（Apac）拥有超过1500名员工。在全球范围内，该公司的员工总数超过1万人。

该公司的平台能让企业组织和管理人工智能模型所使用的数据，从而通常能让这些模型产生更好的输出结果。

前线部署工程（Forward-deployed engineering）是一个新兴的工程领域，它将客户与工程师联系起来，以便根据客户需求定制产品。

Eayrs指出，虽然Databricks会招聘经验丰富的工程师来填补前线部署工程师的职位，但他补充说，公司也会招聘应届毕业生，并由高级工程师进行培训，使其能够胜任这类角色。

他指出：“（应届毕业生）拥有出色的工程知识，只是缺乏经验。我们可以弥补这一差距，加以培养，让他们随着时间的推移成长为真正有能力的工程师。”

为了进一步支持其在新加坡的发展宏图并容纳新增的员工，这笔3.5亿美元投资的一部分将用于扩建其新加坡总部，新办公室位于IOI Central Boulevard Towers，面积将扩大至原来的四倍，达到3万2000平方英尺。

该总部将作为亚太及日本地区的中心，并为合作伙伴和客户设立专门的培训与协作设施。办公室将占据两个楼层，公司预计在今年11月正式启用。

目前，Databricks的办公室位于炮台路（Battery Road）的一个共享办公空间。

普及人工智能技能

在一场炉边谈话中，通信及新闻部长Josephine Teo指出，新加坡的人工智能发展下一阶段将从实验阶段转向生产阶段。

但她也承认，新加坡的机构必须克服一些“非常严重的障碍”，例如技能短缺，以及如何将人工智能与现有工作流程相结合。

为帮助解决这些问题，Databricks将与资讯通信媒体发展局 (IMDA) 和经济发展局 (经发局) 合作，为国内2万名人员提供与行业相关的数据和人工智能技能培训。

通过该培训，参与者将培养在数据工程、分析、生成式人工智能和人工智能治理等领域的技能。

该公司补充说，将与新加坡管理大学合作，将其行业知识融入该校的课程中。

Eayrs说：“我很有信心我们能将合作扩展到其他（大学）。”他补充说，Databricks已经在一个海事分析项目上与新加坡国立大学（国大）合作过。