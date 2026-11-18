合资格的机构客户将可直接进行USDC的发行与赎回

星展银行与Circle的合作是建立在双方参与“Project Bloom”项目的基础之上。该项目是由新加坡金融管理局牵头的一项行业倡议。 图片来源：海峡时报

[新加坡] 星展银行（DBS）与Circle Internet Group于周三（11月18日）宣布建立合伙业务，旨在加强亚洲的稳定币基础设施，并扩大机构客户对稳定币USDC的接入。

此次合作将允许合资格的机构客户直接进行USDC的发行与赎回。USDC是Circle发行的数字稳定币，与美元1:1挂钩。这项服务将由近乎即时、全天候（24/7）的美元-USDC结算能力提供支持。

此次合作建立在星展银行与Circle共同参与“Project Bloom”（Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency）项目的基础之上。该项目是由新加坡金融管理局牵头的一项行业倡议，旨在实现代币化货币的安全、无缝和可扩展使用。

星展银行机构银行业务部数字资产主管Evy Theunis表示：“我们相信，金融服务的未来将是多模式和多工具的，不同形式的代币化货币将满足不同的需求。

“通过支持USDC以及其他值得信赖的代币化货币工具，我们为机构在转移和管理价值方面提供了更多选择，以更好地满足其需求。”

Circle首席商务官Kash Razzaghi指出：“通过将Circle受监管的稳定币基础设施与星展银行的机构银行和流动性能力相结合，我们的合伙业务是在扩大亚洲机构客户对USDC接入方面迈出的重要一步，同时也有助于加强支持其全球采用的银行基础设施。”

双方表示，合资格的机构客户可以通过星展银行直接铸造和赎回USDC，从而分散其对二级市场流动性的依赖以满足自身USDC需求。这为机构在使用稳定币支持资金管理、结算和流动性管理需求时，提供了更大的灵活性和确定性。

他们补充说，通过促进全天候（24/7）的美元-USDC结算，该安排使机构能够无缝管理法定货币和数字资产环境中的流动性，而不受银行营业时间和截止时间的限制。