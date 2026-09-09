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星展银行“断然驳回”与一马公司关联清盘实体提出的13亿新元索赔

该银行评估后认为，现阶段无需计提任何拨备

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Wed, Sep 9, 2026 · 08:54 PM
    • 星展银行表示，将“全力抗辩该索赔”。
    • 星展银行表示，将“全力抗辩该索赔”。 照片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 星展银行 (DBS) “断然驳回”一项由多家与一马发展公司 (1MDB) 丑闻有关联的实体提起的诉讼，该诉讼索赔金额达12.98亿新元。

    在周三（9月9日）提交给交易所的文件中， 星展银行 表示，四家正在清盘的、与一马公司有关联的实体以及该公司的清盘人 Jason Aleksander Kardachi 和 Karnjote Singh S/O Jarmal Singh 已对该银行提起诉讼。

    这四家实体分别是：

    • Affinity Equity International Partners；
    • Blackrock Commodities (Global)；
    • Platinum Global Luxury Services；以及
    • TKIL Global Investments。

    星展银行表示，其已“咨询法律顾问，并断然驳回且将全力抗辩该索赔”。

    该银行补充道：“众所周知，自2018年以来，在法律顾问的支持下，全球一直在进行与一马公司相关的资产追讨工作。在此期间，并未有任何针对星展银行的索赔。”

    星展银行也“评估后认为，现阶段无需计提任何拨备”。

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    在该银行发布交易所公告前，其股价周三收于77.50新元，下跌0.60新元，跌幅为0.8%。

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