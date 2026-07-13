盈利乐观情绪推动新加坡银行股上涨，星展银行市值突破2000亿新元

分析师称，在8月份银行业者公布第二季度业绩之前，这波涨势可能还有更多上涨空间。

周一收盘时，星展银行上涨0.5%至70.79新元，华侨银行上涨0.2%至27.48新元，而大华银行下跌0.9%至43.98新元。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】过去一周，新加坡三大本地银行的股价飙升至历史新高，推动海峡时报指数（STI）创下新高。周一（7月13日），星展银行（DBS）的市值突破2000亿新元，成为首家跨过这一门槛的新加坡上市公司。

分析师告诉《商业时报》（The Business Times），在银行业者定于8月初公布第二季度业绩之前，投资者乐观情绪日益高涨，这波涨势可能还有更多上涨空间。

他们补充说，过去一周的股价上涨，可能是由更清晰的盈利前景以及利率环境的改善所驱动。如果银行在公布业绩时提供积极的业绩指引，股价还有可能进一步上涨。