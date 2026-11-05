星展银行考虑进军大宗经纪业务，第三季度因交易收入疲软利润下滑5%

盈利未达到29.5亿新元的市场普遍预期；该银行预计2027年总收入将实现中个位数增长

星展银行2026年第三季度宣布的每股股息包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管市场交易收入在2026年第三季度大幅下滑， 星展银行 (DBS) 仍在考虑设立大宗经纪业务，以扩大其机构股票业务，并把握亚洲金融市场的增长机遇。

此举的背景是，股票交易在最近一个季度成为华尔街银行的一大亮点，这些银行从其规模可观的大宗经纪业务中获益。

首席执行官 Tan Su Shan 在周四（11月5日）的第三季度业绩发布会上表示，尽管星展银行目前没有传统的大宗经纪业务，但它已具备股票托管、市场准入和交易能力等关键要素。

她说：“因此，我认为我们在亚洲已拥有所有基础模块，我们可能会将它们整合起来。但目前我们仍在考虑有哪些选择。”

大宗经纪服务通常面向对冲基金及包括资产管理公司在内的其他机构投资者。除了交易执行外，它们还提供一系列综合服务，如融资融券、证券借贷、托管和交易清算。

Tan 表示，星展银行将继续专注于亚洲市场的“金融化”，以及其外国机构投资者（FII）和金融机构集团（FIG）业务的持续增长。

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在此之前，该银行报告称，由于市场交易收入下降，其第三季度净利润下滑了5%。

她将交易表现疲软归因于亚洲资产市场走软、股市波动异常以及季度末利率的急剧上升。

Tan 表示，星展银行已看到机构股票业务的活动增强，这对其在股票、衍生品和结构性产品领域的财富管理业务构成了补充。

在谈到该银行在这一领域的前景时，她说：“我想，‘前景可期’或许是我会用的词。”

受市场交易收入下降拖累

截至2026年9月30日的三个月，净利润为28.1亿新元，较去年同期的29.5亿新元下降5%。每股收益为3.93新元，低于此前的4.12新元。

这一盈利数据未达到彭博社调查八名分析师后得出的29.5亿新元的市场普遍预期。

星展银行表示，业绩下滑的主要原因是市场环境不利，导致市场交易收入减少65%至1.52亿新元。

Tan 指出，交易“仅占我们总收入的6%”，但她强调，其潜在的结构性增长势头依然强劲。

她说：“我们将顺应市场变化……但我们想传达的核心信息是，我们为业务构建的结构性增长势头——无论是客户数量、交易量，还是收费势头——其潜在增长依然良好。”

这位首席执行官特别表示，她“乐观地”认为，该银行对人工智能（包括代理式人工智能）的投资以及为人工智能世界所做的准备正在开花结果。

尽管 Tan 预计金融市场将持续波动，但她认为这为银行证明其韧性提供了机会。

她补充道：“我们认为市场将继续震荡，而这其实不是坏事，因为震荡为我们巩固资产负债表提供了更多机会。”

与此同时，2026年第三季度集团净利息收入增长4%，至37.1亿新元。这得益于对冲操作和强劲的资产负债表增长，其正面影响超过了新加坡隔夜平均利率（Sora）下降所带来的负面影响。

集团净息差（NIM）当季为1.87%，较去年同期的1.96%下降了九个基点（bps）。

Tan 表示，该银行的净利息收入已度过低谷，2026年第三季度末的季末净息差达到1.9%，并预计在进入2027年后将继续增长。

商业银行业务方面，净手续费和佣金收入增长6%至14.3亿新元，而财资客户销售及其他收入则增长19%至6.85亿新元。

第三季度，该银行宣布派发每股0.81新元的股息，其中包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。

这高于去年同期派发的每股0.75新元，当时包括0.60新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。

2027年展望

星展银行预计2027年总收入将实现中个位数增长。

该银行假设，从现在到2027年底，美国将再加息两次，Sora平均利率约为1.6%，新元将进一步走强。

推动总收入增长的因素包括由贷款和存款增长支撑的净利息收入中个位数增长。

尽管 Tan 表示她仍在关注较高的国库券利率是否会吸走部分存款增长，但明年存款增长可能恢复到中个位数水平。

她表示，非利息收入的增长可能达到两位数或高个位数，具体取决于市场表现。

该银行还预计财富管理业务将持续扩张，并审慎扩大对金融机构集团以及科技、媒体和电信行业公司的业务覆盖。

Tan 表示，尽管数据中心行业增长强劲，但星展银行对该领域的投资采取了“高度保守和结构化”的方法，因为它不希望为投机性财富提供融资。

她说，该银行专注于高质量、投资级别的超大规模数据中心运营商，对数据中心的风险敞口约为146亿新元，未偿还贷款约为89.8亿新元。

与此同时，2027年的成本收入比目标是40%至45%的较低区间，支出实现中个位数增长，特定拨备将在17至20个基点之间。

Tan 指出，尽管全球经济保持韧性，但在能源价格高企、金融环境收紧和地缘政治风险的背景下，前景已变得更加不确定。

她说：“进入2027年，我们将保持敏捷以抓住机遇，同时审慎管理风险。”

第三季度，该银行的不良贷款率为0.9%，低于去年同期的1%。

根据过渡性安排，普通股一级资本充足率为15.9%，而完全分阶段实施后的备考比率为14%。

周三，在星展银行加强技术和操作风险控制、提高服务可靠性和中断响应方面取得“重大进展”后，新加坡金融管理局将其因过去数字服务中断事件而施加的操作风险乘数从1.8倍下调至1.5倍。

经此调整后，截至9月30日，在过渡性安排下的比率将为16.1%，完全分阶段实施后的比率将为14.1%。

在向新加坡交易所提交的另一份文件中，该银行还宣布，担任星展银行董事会主席16年的 Peter Seah 将退休。现任董事会成员 Anthony Lim 将于2027年1月1日接任。

截至周四午间休市，星展银行股价下跌0.3%或0.19新元，报70.59新元。