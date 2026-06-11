DBS 首次覆盖 Centurion Corp，因其床位增长前景明朗，给予“买入”评级

该行给予每股1.86新元的目标价

DBS 分析师表示，该公司的“盈利框架已从纯粹的重资产住宿运营商，演变为拥有多个收入来源的多元化平台”。 照片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 星展集团研究部于周三（6月10日）首次覆盖生活住宿供应商 Centurion Corporation ，给予“买入”评级，目标价为1.86新元。

在一份股票研究报告中，DBS 分析师 Ng Jia Hui、Geraldine Wong 和 Derek Tan 指出，该公司的“盈利框架已从纯粹的重资产住宿运营商，演变为拥有多个收入来源的多元化平台”。

在分拆 Centurion Accommodation Real Estate Investment Trust (CAReit) 并使其上市后，该集团也 释放了资本并“显著增强了其资产负债表，使其净负债权益比从2024财年的29%降至12%”，从而为未来增长提供了动力。

Centurion 重组后的盈利框架包含三个不同的收入来源：自有并运营资产的营业收入、管理服务的费用收入以及来自 CAReit 单位的投资收入。

分析师表示，这创造了“一个资本效率更高、可扩展性更强、收入更具经常性的业务”。

该行预测，Centurion 盈利前景明朗，其基础是计划在2027财年之前投入使用的超过4000个新床位，这相当于在2026年第一季度的容量基础上扩张约5%。

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DBS 表示，在新加坡市场，其工人宿舍收入预计将在2026财年激增近20%。新加坡市场占该集团2025财年收入的72%。

这一增长得益于 Westlite Toh Guan 和 Westlite Mandai 已完成的资产增值计划 (AEIs)，以及强劲的需求和紧张的国内供应状况。目前，许多物业正开始进行改造，以在2030年前符合即将实施的“临时宿舍标准”。

与此同时，Centurion 最近战略性地进入澳大利亚关键员工住宿领域，使其能够接触到来自资源行业的结构性强韧、持续时间长的需求。

DBS 表示，Centurion 在澳大利亚的特建学生公寓 (PBSA) 业务也有望通过产能扩张实现收入翻倍。

分析师表示：“澳大利亚的 PBSA 市场在结构上仍然紧张，平均每个可用床位有约3.6名国际学生和8.5名全体学生竞争，这凸显了持续的供不应求状况。”

DBS 预计，Centurion 的收入将从2025财年的2.96亿新元增至2026财年的3.56亿新元。

虽然在 CAReit 并表后，预计2026财年的净利润将暂时降至9700万新元，但预计在2026财年至2028财年期间，将实现12.4%的复合年增长率回升。

该行指出的下行风险包括短期土地租赁结构的风险敞口，以及不断变化的外国劳工框架，这可能会限制入住率并影响增长前景。

该集团也对主要市场的学生签证法规、移民政策的变化，以及可能对国际学生招生设置上限等情况较为敏感。

截至周四下午3点55分，Centurion 股价报1.45新元，上涨0.04新元，涨幅2.8%。