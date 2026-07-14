星展银行首次覆盖JustCo，给予“买入”评级，目标价1.06新元
星展银行表示，随着混合办公需求的上升，这家区域性共享办公运营商正处于一个拐点。
- JustCo于周五表示，将接管OG Orchard Point大厦的主租约，并将其更名为JustCo Place。 插图：JUSTCO
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 星展银行 (DBS) 于周二（7月14日）首次覆盖本土共享办公运营商 JustCo ，给予“买入”评级，12个月目标价为1.06新元。
分析师Dale Lai和Derek Tan表示，在企业对混合办公模式需求加速的推动下，这家区域性共享办公运营商正处于一个结构性拐点。
JustCo的另一个增长动力是其为本财年制定的宏伟计划，即扩张40%的容量。该公司于周五表示，正在接管OG Orchard Point大厦的主租约。该建筑将更名为JustCo Place。
JustCo还推出了一个新的共享居住品牌JustAt，该品牌将在JustCo Place首次亮相，并于明年1月开始运营。
根据星展银行的报告，JustCo在新加坡成立，总部也设在此地，现已成长为该国最大的灵活办公空间提供商，在亚太地区多个主要商业中心占据了两位数的渗透率份额。
这包括在新加坡占有15.6%的份额，在曼谷占有17.7%，在台北则占有35.3%。
截至2025年底，该集团在10个区域性城市运营着一个由50个中心组成的网络，总计约有35,000个工位。
JustCo在以每股约0.94新元的价格进行首次公开募股（IPO）后，开局艰难。5月22日首个交易日，其股价收于0.775新元，较其IPO价格下跌约17.6%。此后，JustCo的股价进一步下跌，周一收于0.60新元。
亚太地区渗透率偏低
分析师指出，尽管灵活办公室在亚太地区迅速扩张，但其结构性渗透率仍处于起步阶段。
报告称：“亚太地区主要市场的渗透率仍然相对较低，约为5.4%，远低于伦敦市中心等更成熟市场10.6%的水平。”
“这凸显了该地区巨大的结构性增长空间和长期机遇。”
在重返办公室趋势的推动下，每日使用率峰值超过了每周平均水平，企业正利用JustCo等公司提供的灵活空间来动态优化其房地产投资组合。预计未来两年，更广泛的区域市场复合年增长率将达到约14%。
星展银行预测，2026财年将成为JustCo的运营转折点，届时公司将部署经过精心调整的“三支柱扩张战略”，新开设28个办公地点，使其全球足迹在2026年底前扩展至约78个中心。
该计划的一个核心部分将是扩大在日本的业务版图密度。除了现有的优势市场，该集团还制定了具体计划，准备进军香港、印度、马来西亚和菲律宾等几个高增长的潜在市场，预计将为其生态系统增加约3,900个工位。
分析师还指出，JustCo将采用双重运营结构来执行此扩张计划。公司一方面将保留传统租赁模式，以获取直接的入驻率增长收益，另一方面正日益转向轻资产的管理合同模式。
在管理模式下，由业主承担基础装修的资本支出，这使得JustCo能够快速扩张，降低资产负债表风险，并获取可预测的、基于费用的收入。
运营状况好转
星展银行表示，在财务方面，JustCo严谨的部署模式在行业历史趋势中脱颖而出。凭借其专有技术和内部建筑设计，新中心平均在五个月内实现现金收益盈亏平衡，并在约16个月内完全收回资本支出。
星展银行指出，这种效率使该公司的现金收益率实现了三倍增长，从2023年的3%攀升至2025年的9.2%。
自成立以来，JustCo从未动用第三方银行贷款，目前没有任何未偿还的银行债务。截至2025年底，公司拥有1.04亿美元的现金储备。
星展银行表示，预计公司在2026-2027财年约1.3亿美元的扩张资本需求，将完全通过现金国库和近期上市筹集的1亿新元资本来满足，无需外部融资。
星展银行表示，JustCo投资论点的下行风险包括计划中的28个中心交付可能出现延迟。此外，风险还包括企业入驻速度慢于预期、翻新材料面临通胀压力，以及在波动较大的科技行业中存在局部客户集中的风险。
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