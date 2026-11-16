金融企业寻求更快的流动性管理工具，以支持数字产业的全天候运营

该跨境解决方案连接了星展银行代币服务 (DBS Token Services) 和 JPMorgan 数字支付部门 Kinexys 的区块链存款账户网络。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】星展银行 (DBS) 和 JPMorgan Chase 周一（11月16日）宣布推出一项跨境代币化存款解决方案，允许机构在美国和新加坡之间进行全天候的美元转账。

该解决方案连接了星展银行代币服务 (DBS Token Services) 上的区块链账户与 JPMorgan 数字支付部门 Kinexys 的区块链存款账户网络。

中国金融科技公司蚂蚁集团的全球业务部门蚂蚁国际，是首个将该解决方案用于其全球财资和流动性管理的客户。

此项服务的发布，正值金融机构寻求更快的流动性管理工具，以支持电子商务和各类服务等数字产业的全天候运营之际。

例如，星展银行于10月28日发布的一份报告显示，在11个市场接受调查的422位商界领袖中，有88%已经部署或试行代币化货币用例。

报告补充道，对于寻求进入更广泛市场并获得更大流动性的大型企业而言，代币化货币正日益成为主流。

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与此同时，根据会议平台 Money20/20 和市场研究机构 FXC Intelligence 的一份报告，亚洲的出境跨境支付额预计将从2025年的13.5万亿美元增至2033年的24万亿美元，几乎翻了一番。

“代币化货币正在迅速从实验阶段转向为客户提供切实的价值，”星展银行首席运营官兼数字资产与全球交易服务联席主管 Rachel Chew 表示。

今年九月的一个周末，星展银行和 Citi 宣布，双方通过 Swift 数字账本使用代币化存款，在新加坡和美国之间成功进行了一项美元支付试验。

该转账在几分钟内完成，速度远超常规跨境结算。由于周末银行不营业及时区差异，常规结算可能需要长达两个工作日。

本次于周一推出的跨境代币化存款服务，是继 星展银行 和 JPMorgan 旗下 Kinexys 于2025年11月发布互操作性框架后的又一举措。

在更广泛的层面上，这两家银行也在共同领导一个隶属于“Project Bloom”项目的代币互操作性工作组。该项目是由新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）牵头的行业倡议，旨在实现代币化货币的安全、无缝和可扩展使用。