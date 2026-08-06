星展银行点名七只“深层价值”精选股，把握新加坡价值释放主题

BROKERS’ TAKE

分析师表示，市场正在奖励那些为未充分利用资产变现展示出可靠途径的公司。

【新加坡】星展集团研究部 (DBS Group Research) 预计，在2025年推出的50亿新元股权发展市场计划等催化剂的支持下，新加坡股市的价值释放主题将重获动力。

星展银行分析师在周二（8月4日）的一份报告中表示：“在新加坡，许多上市的综合企业和房地产公司在历史上一直以低于其内在价值的折价进行交易。随着各公司执行资产出售（以等于或高于账面价值的价格），证实了那些保守的估值，这种情况正在逐渐改变。”

星展银行指出，价值释放通常分三个不同阶段展开：

“期望”阶段：公司已发出战略评估信号。

“交付”阶段：已执行切实的资产出售和重组。

“回报”阶段：已实现的价值转化为股东利益。

分析师们还重点推荐了七家值得关注的“深层价值”公司，它们处于价值释放周期的不同阶段。

他们表示：“这些公司的估值尚未完全反映其成功的执行力。”他们预计，其精选的股票有潜力从近期的股价下跌中回升。

他们补充道：“市场正日益奖励那些为未充分利用资产变现、资本循环、简化复杂公司结构以及向股东返还盈余现金展示出可靠途径的公司。”

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期望阶段：早期机遇

这四只股票目前处于最初的期望阶段，在此阶段，投资者可能认识到公司拥有被低估的资产，并且管理层已释放出实现该价值的可靠计划信号。

华业集团 (UOL Group) (目标价：13新元)：重新评级取决于第三季度即将公布的滨海广场 (Marina Square) 重建计划的最新进展，以及潜在的酒店或办公楼投资组合证券化。

城市发展 (City Developments Ltd) (目标价：12新元)：主要触发因素包括第三季度公布其战略评估、加速资产循环，以及更清晰地转向轻资本和经常性收入驱动的盈利模式。

怡和控股 (Jardine Matheson) (目标价：90美元)：驱动因素包括母公司层面的资产剥离计划（星展银行在此发现了约50亿美元的潜在处置机会）、一项5亿美元的股票回购计划以及围绕Astra的情绪改善。

凯德投资 (CapitaLand Investment) (目标价：3.40新元)：随着丰树 (Mapletree) 与凯德投资的合并计划告吹，该集团正处于一个好时机，可以重新审视其内部投资组合，以进行优化、聚焦重点，并使集团重回增长轨道。该集团可能寻求通过将其上市房地产投资信托的持股比例削减至15%左右、潜在分拆雅诗阁 (Ascott) 以及剥离在中国的资产负债表内资产来提高资本效率。

交付阶段：已证实的执行力

这三家公司已通过切实的执行力进入了交付阶段，验证了市场的期望。星展银行表示，这表明“价值创造是真实的，而非空想，并且重新评级的进程正在加速”。

吉宝 (Keppel) (目标价：13.30新元)：自2020年10月以来，吉宝已将149亿新元的非核心资产变现，其股价自当时低点已上涨两倍。主要催化剂包括继续出售吉宝南中心 (Keppel South Central) 和第一通 (M1) 等非核心资产、2026财年可能派发每股0.10新元的特别股息、加快其数字基础设施的规模化，以及其绿色能源数据中心平台。

胜科工业 (Sembcorp Industries) (目标价：7.30新元)：近期驱动因素包括收购Alinta Energy带来的盈利提升、第四季度投产的新的600兆瓦发电厂、将中国可再生能源资产进行资本循环，以及计划于2027年初进行的Sembcorp Green Infra印度首次公开募股。

新电信 (Singtel) (目标价：5.46新元)：催化剂包括新加坡数据中心（Nxera）可能进行的首次公开募股、就出售Optus 30%股份进行的深入讨论、进一步减持其在Bharti Airtel的股份，以及出售其剩余的Gulf Development持股。

星展银行对这七只股票均维持“买入”评级。

分析师表示：“随着未来进一步的资产出售、重组里程碑和资本回报，我们认为这些机会是进入一个多年期、由执行力驱动的主题的具吸引力的切入点。”

“历史证据表明，市场奖励的是切实的进展，而非承诺；我们相信，进一步的执行力将推动其股价再度跑赢海峡时报指数。”