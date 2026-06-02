新加坡银行股领涨海峡时报指数，DBS和OCBC股价创下新高

RHB称财富增长势头为利好因素，将新加坡银行评级上调至“增持”

DBS股价上涨2.6%（即1.62新元）至64.46新元，而OCBC股价上涨2.4%（即0.55新元）至23.95新元。UOB股价上涨2.1%（即0.78新元）至38.38新元。 照片来源：商业时报档案

【新加坡】周二（6月2日）上午，新加坡银行股跻身海峡时报指数（STI）最大涨幅股之列，推动该蓝筹股指数上涨0.8%至5,078.16点。受此影响， DBS 和 OCBC 的股价创下历史新高。

DBS股价上涨2.6%（即1.62新元）至64.46新元，而OCBC股价上涨2.4%（即0.55新元）至23.95新元。 UOB 股价上涨2.1%（即0.78新元）至38.38新元。

新加坡股市的上涨与海外市场的涨势相呼应。在美国与伊朗持续进行和平谈判的背景下，华尔街股市周一收高，美国总统Donald Trump表示将继续与伊朗进行谈判。

道琼斯工业平均指数上涨0.09%至51,078.88点，标准普尔500指数上涨0.26%至7,599.96点，纳斯达克综合指数上涨0.42%至27,086.81点。

然而，在亚洲区域，一些市场则出现下跌。日本日经225指数下跌0.9%，韩国综合股价指数（Kospi）下跌1.5%，印度尼西亚雅加达综合指数（IDX）下跌0.1%。

此次上涨也正值DBS和OCBC近期宣布计划加强其财富管理业务之际。

DBS于周一公布计划，准备在2027年底前在亚太区开设18家新的财富管理中心并升级36家现有中心。与此同时，OCBC旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）则计划将业务重点更加集中于超高净值客户。

值得注意的是，RHB在上周四发布的一份报告中指出，本地银行财富管理业务的持续增长势头是该行业的一大利好因素。因此，该券商将三家新加坡银行的评级从“中性”上调至“增持”。

RHB的分析师在该周四的报告中还指出，不断变化的利率预期以及富有韧性的手续费收入，正重新激发投资者对新加坡银行的兴趣。