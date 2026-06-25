DBS、OCBC、UOB、Nets历经多年精简后 将扩大自动取款机和现金服务网络

银行也将在新的老龄化指导手册中，改善遗产规划和失智症支持服务

DBS目前拥有超过1000台自动取款机，而UOB和OCBC在其共享的自动取款机网络下全岛共拥有约1000台自动取款机。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】DBS、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）和星网电子付款公司（Nets）将在新加坡增设更多自动取款机（ATM）、分行和现金提取点，目标是到2027年，每个建屋发展局组屋的500米范围内都将设有这些服务点。此举扭转了多年来实体银行基础设施不断缩减的趋势。

到2027年第一季度，各银行还将提供更清晰、更简化的遗产规划流程，并为出现认知能力下降迹象的老年客户提供更有针对性的支持。

这些措施是新加坡主要零售银行推出的老龄化服务指导手册中的20项措施之一，旨在更好地满足年长者的银行服务需求。该计划于周四（6月25日）在新加坡银行公会（ABS）的年度晚宴上宣布。

此举出台之际，新加坡银行营业场所外的自动取款机数量在过去十年中平均每年下降2%。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席Chee Hong Tat今年2月在国会答复中表示，使用率持续偏低的自动取款机已被逐步淘汰，以便银行能优先将自动取款机部署在使用率较高的地区。

他指出，由于电子支付的日益普及，从2015年到2024年，自动取款机的提款量下降了超过30%。

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DBS目前拥有超过1000台自动取款机，而UOB和OCBC在其共享的自动取款机网络下全岛共拥有约1000台。在分行数量方面，DBS有超过50家，OCBC有33家，UOB有45家。

至于现金提取点，指的是客户在新加坡通过Nets进行消费时，可以使用其银行自动取款机卡或借记卡提取现金的参与商户。一些合作商户包括7-Eleven、昇菘超市（Sheng Siong）和巨人超市（Giant）。

新加坡银行公会指出，增加现金服务渠道的举措旨在降低年长者在银行习惯演变过程中感到被排斥或掉队的风险，因为对一些人来说，“现金仍扮演着重要角色”。

在此期间，新加坡各银行和Nets将确保在主要公共设施500米范围内设有自动取款机、分行或现金提取点，这些设施包括综合公共交通枢纽、小贩中心和主要超市。

作为新措施的一部分，银行业还将简化退休辅助计划的提款流程并将其数字化。《商业时报》了解到，有关此举的更多细节将在未来几个月内公布。

同时，在处理家人过世事宜方面，银行将统一常见问题，并就持久授权书（LPA）、代理人委任、各方角色、所需文件和启动流程提供更清晰的指引。

此举还将统一三家新加坡银行的持久授权书代理人账户和已故者银行信息查询流程，以减少给家庭和看护者带来的困惑和压力。

例如，自6月初以来，华侨银行（OCBC）已允许遗嘱执行人和遗产管理人通过一份全面的已故者遗产处理表格，一次性下达关闭已故者储蓄、活期和投资账户的多项指令，并计划在2026年底前将此流程数字化。

该银行还推出了一个四步框架，以指导遗嘱执行人和遗产管理人处理已故者的财务事宜。

到2027年第一季度，银行业还将通过新加坡银行公会和各银行的平台，推出关于遗产管理的统一公开指南。

此外，银行业也正与护联中心（AIC）合作，为弱势和高风险年长者加强安全保障网。

到2026年底，各银行将推出一套通用指南，帮助前线员工识别客户可能出现的认知能力下降迹象，并将在2027年全年通过全行业的转介方法，试行“清晰且尊重客户”的上报程序。

他们还将培训分行职员，使其能够识别何时客户可能需要更多帮助，并以更一致和关怀的方式作出回应。

新加坡银行公会表示，这项由行业主导的努力在亚洲尚属首次，并“反映了整个银行业的共识，即老龄化是一个过程，银行服务必须与年长者不断变化的需求同步发展”。