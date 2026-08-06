财富业务在利率下行环境中推动第二季度增长，星展银行上调2026年业绩指引

首席执行官Tan Su Shan表示，继本季度利润创下历史新高后，团队正“全力以赴”

【新加坡】星展银行 (DBS) 在上半年盈利创下历史新高后，上调了其全年业绩指引，预计财富管理及其他收费业务的强劲势头将有助于抵消利率下降带来的压力。

首席执行官Tan Su Shan表示，该银行的业绩反映了其各项业务的广泛实力。

在周四（8月6日）的星展银行财报发布会上，Tan Su Shan表示，团队正“全力以赴，为未来增长奠定坚实基础”。

该银行目前预计，2026年的总收入将超过2025年水平，而随着利率企稳，集团净利息收入与去年业绩的差距应会缩小。

在财富管理业务的带动下，该行还将商业账本非利息收入的增长预测上调至百分之十几的中间水平，同时保持成本控制并维持其对特定拨备的指引。

尽管新加坡元利率与去年相比几乎减半，该行业绩展望依然有所改善。

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Tan Su Shan表示，星展银行预计美国今年不会再加息，并预测基准的新加坡隔夜平均利率在2026年剩余时间内将平均约为1.2%。

她表示：“我们认为，随着利率触底，我们能够缩小全年的差距。”

在截至6月30日的第二季度，该行净利润增长9%，达到创纪录的30.8亿新元，超出了彭博社对五位分析师调查得出的28.8亿新元共识预期。

总收入增长6%，达到创纪录的60.9亿新元，首次突破60亿新元大关。

集团净利息收入因利率下降导致利润率受压而下跌2%，至35.8亿新元。然而，更高的收费收入、创纪录的财资客户销售额以及更强劲的市场交易收入，足以弥补这一下降还有余。

商业账本的净收费和佣金收入增长25%，达到创纪录的14.6亿新元。这主要得益于客户投资活动增加，带动财富管理费跃升42%至9.19亿新元。

财资客户销售及其他收入增长30%至6.81亿新元，而市场交易收入在市场波动和融资成本下降的支撑下增长12%至4.69亿新元。

集团净息差从去年同期的2.05%收窄至1.87%，不良贷款率则稳定保持在1%。

董事会宣布本季度每股派发总股息0.81新元，高于去年同期的每股0.75新元。该总股息包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。

Tan Su Shan表示，业绩结果反映了星展银行客户业务的结构性增长，而不仅仅是某个单一业务的强劲表现。

她补充道：“这确实是所有业务部门都表现稳健的一个季度，表明我们的团队正在积极拓展银行新客户和产品新客户，并在各个层面、细分市场和国家全面深化和巩固我们的业务与客户关系。”

财富管理仍然是最大的增长引擎。其管理下的财富资产同比增长17%、环比增长5%，达到创纪录的5160亿新元，而季度净新增资金达到110亿新元。

亚洲贸易流

Tan Su Shan表示，星展银行继续看到整个亚洲的长期结构性机遇，并特别指出台湾和印度是两个具有吸引力的增长市场。

她表示，台湾正受益于半导体、人工智能基础设施和数据中心的蓬勃需求，而印度不断壮大的中产阶级、制造业产业群的雄心以及基础设施投资则持续支撑其增长。

Tan Su Shan表示，除了财富管理业务，亚洲内部的贸易流正成为该行越来越重要的增长动力。

自去年4月以来，星展银行衡量的“美国以外贸易”占比已从89%上升至92%，这反映了亚洲内部贸易的走强。

她指出，中国-印度和台湾-印度贸易走廊是结构性增长的例子，而该行已做好充分准备来把握这些机遇。

她表示：“美国以外的贸易正在增长，尤其是亚洲内部的区域贸易……这是我们必胜的赛场，真正是在我们的后院作战。”

当被问及中国新的离岸信托税务规定时，Tan Su Shan表示，这些变化与星展银行的长期战略一致，即在其核心市场建立本土财富管理能力，而非仅仅依赖离岸中心。

“趋势已经到来……你需要为客户提供强大的本土财富管理解决方案，无论是在中国（大陆）、印度、印度尼西亚、台湾、新加坡，（还是）香港。”

她补充道：“坦白说，如果资金留在在岸市场，我们相当乐见，因为我们希望在此基础上发展业务。”

Tan Su Shan表示，人工智能也越来越多地为收入增长做出贡献，而不仅仅是降低成本。

她表示，该技术正在帮助客户关系经理识别投资机会、激发客户想法并提供更个性化的建议，同时也让客户能够通过银行的数字平台进行自助服务。

尽管技术本身并非竞争优势，但星展银行的创新文化和专有客户数据提供了持久的优势。

她补充道：“我们的创新文化并非一蹴而就，而是我们过去十多年来建立的。我们的数据是另一个差异化优势，我们投入了大量时间、精力和资金来真正创建我们的数据湖，并打造人工智能和机器学习模型——所有这些都需要数年时间。”

星展银行股价周四一度触及75.80新元的历史新高，最终收于75.08新元，上涨2.1%，使其年初至今的涨幅扩大至33.2%。